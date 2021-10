Que dia é o jogo do Brasil? Confira o horário e onde vai passar

De olho na vaga à Copa do Mundo 2022, a Seleção Brasileira realiza agora sua última partida da Data FIFA de outubro. O confronto válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas pode deixar a equipe de Tite a um passo da classificação ao próximo Mundial. No entanto, que dia é o jogo do Brasil e quem a seleção enfrenta?

Que dia é o jogo do Brasil?

A Seleção Brasileira entra em campo no dia 14 de outubro de 2021. Logo depois de empatar com a Colômbia, em Barranquilla, o time verde-amarelo faz seu único duelo no país nesta Data FIFA. A equipe do Brasil joga na cidade de Manaus, no Amazonas, com a presença de torcedores na Arena da Amazônia.

O adversário será a Seleção do Uruguai, que em sua última partida perdeu para a Argentina por 3 a 0. Esta será a segunda vez que brasileiros e uruguaios se enfrentam nessas Eliminatórias Sul-americana. No dia 17 de novembro de 2020, as seleções se enfrentaram no Estádio Centenário, mas com triunfo brasileiro por 2 a 0.

Qual o horário do jogo do Brasil?

O Brasil joga diante do Uruguai às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira, dia 14 de outubro de 2021. No entanto, a bola rola às 20h30 no horário local, visto que a partida ocorre em Manaus (AM), na Arena Amazônia, local que está uma hora atrás do horário oficial do país.

Embora a partida seja válida pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-americanas, o time de Tite realizou apenas 10 jogos no torneio. Isso porque, o confronto diante da Argentina, previsto para setembro, foi suspenso pela Conmebol após a vigilância sanitária impedir a realização do clássico.

Onde vai passar o jogo do Brasil?

A partida do Brasil, que joga dia 14 de outubro diante do Uruguai, terá transmissão ao vivo tanto TV aberta, assim como da fechada. Isso porque, a Rede Globo transmite o confronto para todo o país. No entanto, o SporTV, canal esportivo do grupo na tv por assinatura, também anuncia a transmissão do duelo.

Como está a classificação das Eliminatórias?

O Brasil segue na liderança do torneio com 28 pontos. Em caso de vitória diante do Uruguai, a equipe chega a 31 pontos na classificação. Vale ressaltar que nunca uma seleção das Eliminatórias Sul-americanas, que passou dos 30 pontos, ficou de fora da então Copa do Mundo de futebol.

Na segunda posição está a Argentina, com 22 pontos, seguida pelo Equador e Uruguai, ambos com 16. Está atualmente em quinto lugar, posição que garante uma vaga repescagem para o Mundial, a equipe da Colômbia, com 15 pontos conquistados até então. Em caso de vitória no jogo desta rodada, o Brasil fica muito próximo da classificação à Copa do ano que vem.

1 Brasil – 28 pontos

2 Argentina – 22 pontos

3 Equador – 16 pontos

4 Uruguai – 16 pontos

5 Colômbia – 15 pontos

6 Paraguai – 12 pontos

7 Peru – 11 pontos

8 Chile – 10 pontos

9 Bolívia – 9 pontos

10 Venezuela – 7 pontos

