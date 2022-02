Que horas assistir o jogo do Grêmio ao vivo hoje na TV e online – 06/02

Pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho neste domingo, 06/02, o Grêmio recebe o Guarany de Bagé com a bola rolando a partir das 19h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com transmissão apenas no pay-per-view, saiba onde assistir o jogo do Grêmio hoje.

Onde assistir o jogo do Grêmio ao vivo hoje

O jogo entre Grêmio e Guarany de Bagé hoje vai ser transmitido apenas no pay-per-view do Premiere com cobertura para todo o Brasil a partir das sete e meia da noite. A plataforma do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras da TV paga que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere

Depois de vencer o São José e marcar a sua segunda vitória no Campeonato Gaúcho, o Grêmio aparece em segundo lugar com 7 pontos, isto é, contabiliza também um empate em sua conta. Dessa maneira, o elenco precisa vencer o jogo de hoje se quiser buscar a liderança para desbancar o Ypiranga, que venceu ontem.

Enquanto isso, o time do Guarany é o lanterna da tabela sem pontos conquistados na temporada, ou seja, perdeu as três partidas que disputou até o momento na competição estadual. Por isso, o elenco deve colocar em campo os seus melhores jogadores em busca do seu primeiro triunfo.

Escalação do jogo do Grêmio hoje

Para o técnico Vagner Mancini, os jogadores Pedro Lucas, Gustavo Martins, Heitor, Ericson Adriel, Elias, Felipe Albuquerque e Vini Paulista testaram positivo para Covid-19 e por isso seguem isolados.

Escalação de Grêmio: Gabriel; Orejuela, Pedro Geromel, Diogo Barbosa, Bruno Alves; Thiago Santos, Lucas Silva, Campaz; Janderson, Ferreira, Diego Souza

Escalação de Guarany de Bagé: Otávio; Wesley, Diego Macedo, Diego Rocha, Wagner Freitas; David Cunha, Rafael Carrilho, Leandro Canhoto; Jefferson, Wallan Luan, Eduardão

Leia também:

Quando será o jogo do Palmeiras no Mundial 2022? Data e onde assistir