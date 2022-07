Que horas é o jogo do Barcelona hoje e onde assistir amistoso (26/07)

Em amistoso válido pela pré-temporada, o Barcelona enfrenta a Juventus nesta terça-feira, 26 de julho. Que horas é o jogo do Barcelona hoje? Jogando no Estádio Cotton Bowl, no Texas, as equipes entram em campo a partir das 21h30, horário de Brasília. Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje

O jogo do Barcelona hoje vai começar às 21h30, horário de Brasília, diretamente do Estádio Cotton Bowl, em Dallas, no Texas.

O jogo nos Estados Unidos vai começar às sete e meia da noite porque Dallas está duas horas à frente de Brasília, capital brasileira.

O canal da ESPN transmitirá o jogo do Barcelona x Juventus hoje para todos os estados do Brasil, disponível para todo o Brasil em operadoras de TV por assinatura, assim como o serviço de streaming Star + para o celular Android ou iOS.

Data: Quarta-feira, 27/07/2022

Que horas é o jogo do Barcelona hoje: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Cotton Bowl, em Dallas, no Texas, EUA

Onde assistir: ESPN e Star +

Provável escalação de Barcelona x Juventus

Escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Christensen, Jorgi Alba, Araújo; Busquets, Kessié, Pedri; Raphinha, Ansu Fati e Lewandowski.

Escalação da Juventus: Sczcesny; Caudrado, Bremer, Bonucci, Alex Sandro; Locatelli, Pogba, Zakaria; Moise Kean, Di Maria e Vlahovic.

Este é o quinto amistoso na pré-temporada do Barcelona. Sob o comando de Xavi, o grupo catalão enfrentou A-League All Stars, Olot, Inter Miami e o Real Madrid. A novidade fica por conta de Raphinha e Lewandowski, novas contratações para a temporadas que estrearam no confronto contra o Madrid, no El Clásico. O time é o favorito no duelo desta terça-feira.

A Juventus, por outro lado, enfrentou apenas o Guadalajara no último sábado com vitória. Hoje, a novidade será a estreia do zagueiro Bremer, assim como Di Maria, argentino que deixou o PSG para assinar com o clube italiano nesta temporada. O retorno de Pogba, ex-Manchester United, também é aguardado pela torcida bianconera.

