Onde assistir jogo do Barcelona hoje online (04/06): horário e escalações

O Barcelona disputa o último jogo da temporada neste domingo, 04 de junho. Contra o Celta de Vigo, o elenco joga a última rodada do Campeonato Espanhol, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Balaídos. Saiba onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo.

Os culés conquistaram o 27º título este ano, enquanto o Celta luta para escapar da zona de rebaixamento.

Onde assistir jogo do Barcelona hoje ao vivo

O Star Plus transmite no streaming o jogo do Barcelona no Campeonato Espanhol neste domingo. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, pela última rodada da temporada.

Nenhuma emissora de televisão vai exibir a partida. O torcedor deve sintonizar o streaming para assistir ao vivo no computador (www.starplus.com) ou aplicativo em dispositivos móveis.

Horário: 16h, quatro da tarde

Local: Estádio Balaídos

Quantos títulos espanhol tem o Barcelona no total?

O Barcelona tem 27 títulos do Campeonato Espanhol, o segundo maior campeão de todos os tempos na história do futebol. O clube conquistou o seu último troféu este ano ao garantir a liderança com 88 pontos, conquistados em 28 vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

O elenco culé garantiu a taça nos anos de 1928/29, 1944/45, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60, 1973/74, 1984/85, 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 1998/99, 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19 e 2022/23 pela última vez.

Escalações de Celta de Vigo x Barcelona

Os anfitriões não poderão contar com Marchesín, Fran Beltrán e Aidoo. Para Xavi, treinador do Barcelona, Pedri, Araújo e Balde estão indisponíveis.

Celta de Vigo: Villar; Galán, Domínguez, Núñez, Mallo; Pérez, Tapia, Veiga, Cervi; Seferovic e Iago Aspas.

Barcelona: Ter Stegen; Alonso, Christensen, Koundé, Alba; De Jong, Busquets, Gavi; Dembele, Raphinha e Lewandowski.

Última rodada do Campeonato Espanhol

A última rodada do Campeonato Espanhol, número 38, traz dez jogos neste domingo.

Domingo, 04 de junho:

13h30 – Mallorca x Rayo Vallecano

13h30 – Real Sociedad x Sevilla

13h30 – Villarreal x Atlético de Madrid

13h30 – Real Madrid x Athletic Bilbao

13h30 – Osasuna x Girona

16h – Betis x Valencia

16h – Celta de Vigo x Barcelona

16h – Espanyol x Almería

16h – Elche x Cádiz

16h – Real Valladolid x Getafe

