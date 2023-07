Que horas é o jogo do Brasil na Copa amanhã (29/07)

A França é a adversária da Seleção Brasileira neste sábado, 29 de julho, pela segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo Feminina. A bola rola no jogo do Brasil às 7h, horário de Brasília, no Estádio Brisbane, na Austrália, com a possibilidade de classificação para as oitavas de final se vencer.

Horário do jogo do Brasil contra a França

A partida da Seleção Brasileira contra a França na Copa do Mundo Feminina será às 7h, horário de Brasília, e vai passar na TV Globo, Sportv, e nas plataformas digitais CazéTV, FIFA+, Globoplay e no GE .

ONDE ASSISTIR O JOGO DO BRASIL FEMININO:

TV aberta: a Globo transmite a partida entre Brasil e França para todo o Brasil com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thais Matos e Caio Ribeiro.

TV paga: o Sportv, disponível em operadoras por assinatura, vai exibir para todo o país o duelo da Copa do Mundo Feminina com Luiz Carlos Jr. e as comentaristas Formiga e Alline Calandrini.

Online: a CazéTV no Youtube, vai exibir a partida de graça na internet, além da retransmissão no aplicativo iFood com promoções especiais.

Também é possível assistir no FIFA+, no Globoplay e no GE ao vivo.

Como vem a Seleção Brasileira na Copa do Mundo feminina?

Mesmo com a desvantagem no retrospecto, a Seleção Brasileira mantem-se confiante para buscar a primeira vitória contra a França. No último encontro, executado em fevereiro de 2022, as francesas venceram em 2 a 1, durante a jornada de amistoso internacional.

Na Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia, o Brasil estreou com goleada diante do Panamá e assumiu a liderança do grupo, enquanto a França empatou com a Jamaica. A treinadora Pia Sundhage deverá manter a mesma base da escalação já que a estreia foi taticamente perfeita.

A jogadora Ary Borges, responsável por três gols contra as panamenhas, vai vestir o manto titular. Marta, a Rainha do futebol, deve permanece no banco de reservas. Pia não tem desfalques para o jogo deste sábado.

A escalação do Brasil traz as atletas Letícia; Lauren, Antônia, Rafaelle, Tamires; Luana, Ary Borges, Adriana, Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto.

Acompanhe o futebol feminino no DCI.