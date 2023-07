Onde joga a Ary Borges, maranhense e meia da seleção brasileira

Ary Borges brilhou na estreia do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Com três gols de Ary Borges e um de Bia Zaneratto, a Seleção Brasileira estreou muito bem na Copa do Mundo Feminina contra o Panamá, tornando-se o líder do grupo com três pontos e a vantagem diante dos adversários. Ary, responsável pelo sucesso, disputa o seu primeiro Mundial com o Brasil.

Qual é o clube da Ary Borges?

A meia Ary Borges, de 23 anos, veste a camisa do Racing Louisville, dos Estados Unidos, e também da Seleção Brasileira. O futebol sempre foi uma paixão da jogadora e, mais tarde, com o incentivo da família, se tornou também a sua profissão.

Ary nasceu em São Luís, no Maranhão, onde nasceu e cresceu sob os cuidados da avó. Com 10 anos, mudou-se para São Paulo para viver com os pais, onde teve total apoio para seguir a sua carreira de jogadora de futebol profissional. Em entrevista para a CBF, Ary contou que a mãe quase se tornou jogadora de handebol, mas preferiu não seguir a carreira por conta da gravidez.

Morando com a avó e ao lado da tia, a atleta conta que o primo a chamava para jogar futebol no campinho ao lado da sua casa e, daí, surgiu a paixão pelo futebol. Ary também diz que assistia as partidas de várzea do tio e, assim, o apoio foi fundamental para ela se tornar uma jogadora de futebol.

Ela começou a treinar futebol no Centro Olímpico, em São Paulo, em 2015. Depois, passou pelo Sport, de Pernambuco, São Paulo em 2019 e em 2020, transferiu-se para o Palmeiras. Após duas temporadas, Ary foi anunciada pelo Racing, dos Estados Unidos.

Em 24 de julho de 2023, a jogadora entrou em campo pela primeira vez vestindo o manto do Brasil em uma Copa do Mundo da FIFA. Marcou três gols contra o Panamá na primeira rodada da fase de grupos. Antes de ser convocada, ela também disputou a Copa América em 2022 e o Mundial sub-18.

Quantos gols fez Ary Borges na carreira?

Em sua carreira como jogadora profissional, Ary Borges balançou a rede em 56 oportunidades entre clubes e a Seleção Brasileira. Os dados são do portal de estatísticas O Gol.

Ela vestiu a camisa de cinco times, sendo quatro no Brasil e um nos Estados Unidos, além de representar o elenco Canarinho. Pelo Sport, seu primeiro desafio profissional, Ary tem seis marcações, enquanto no São Paulo ela fez cinco, segundo o portal O Gol.

Já no Palmeiras, onde permaneceu por dois anos, ela balançou as redes em 36 oportunidades. Recentemente, transferiu-se para os Estados Unidos, no Racing Louisville, do Kentucky, com apenas um gol na temporada onde Ary disputa o Campeonato Feminino da MLS com 13 partidas.

Presença de Ary na Seleção Brasileira

A primeira convocação da meia para defender o Brasil veio em 2018, enquanto jogadora do Sport. Ela disputou o Mundial da FIFA sub-20 e conquistou o título com as outras atletas brasileiras.

No elenco profissional, Ary foi convocada pela primeira vez em 2021, em amistoso contra a Argentina. O seu primeiro gol com a camisa amarela veio em 25 de novembro daquele ano, contra a Índia, em amistoso. Em seu currículo, Ary Borges conquistou a Copa América em 2022, participou da SheBelieves Cup e, na Finalíssima contra a Inglaterra em 2023, perdeu nos pênaltis a chance de conquistar o título.

Em junho, recebeu a sua primeira convocação para defender a Seleção Brasileira de Pia Sundhage. A atleta conquistou o seu espaço durante os anos e, hoje, assume o protagonismo para si.

Vida pessoal de Ary, jogadora da Seleção Brasileira

Quando o assunto é vida pessoal, a jogadora da Seleção Brasileira prefere deixar no privado. Nas redes sociais, é possível acompanhar cliques da meia com amigos, em concentrações para embates e em festas com a família, mas nenhum sinal de relacionamento é visto.

No Instagram, Ary tem 183 mil seguidores. Antes da Copa do Mundo Feminina começar, ela contava com 137 mil e, agora, com o sucesso dentro de campo, o número de fãs só aumenta. No Twitter, a jogadora tem 30 mil seguidores, canal que utiliza para falar com os torcedores.

Ary também não tem medo de se posicionar. Ela faz questão de reforçar a importância do apoio ao futebol feminino e, além disso, de pedir ao público a torcida para o Brasil. Ary também fala sobre casos de racismo no futebol masculino e feminino.

Quanto ao salário da jogadora, valores nunca foram revelados tanto durante a sua estadia no Brasil como no Racing Louisville, dos Estados Unidos. Porém, de acordo com o USA Today, o teto salarial da NWSL, Campeonato de Futebol do país, é de US$ 1,375,000, o mesmo que R$ 6,5 milhões.

