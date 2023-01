Seleções disputam a terceira rodada do Campeonato Sul-Americano nesta quarta-feira, direto da Colômbia; os quatro primeiros na classificação garantem a vaga ao Mundial da categoria sub 20

Que horas é o jogo do Brasil sub 20 hoje x Colômbia no Sul-Americano 2023

A Seleção Brasileira pode assumir a liderança do grupo A se vencer a Colômbia nesta quarta-feira. O adversário, entretanto, é o anfitrião do Campeonato Sul-Americano na temporada. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), o jogo do Brasil sub 20 vai ser no Estádio Pascual Guerrero, pela quarta rodada da primeira fase.

O Campeonato Sul-Americano é disputado por dez seleções da América do Sul, divididas em dois grupos de cinco cada entre cinco rodadas. Os três melhores avançam para hexagonal final.

Transmissão do jogo do Brasil sub 20 hoje

O jogo do Brasil hoje no Sul-Americano sub 20 vai passar no SporTV às 21h30.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe a partida entre Brasil e Colômbia nesta quarta-feira para todos os estados do Brasil. O SporTV está na programação somente de quem é assinante.

Para obtê-lo, o torcedor deve entrar em contato com a operadora.

Quem mora nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assiste a transmissão a partir das 20h30, horário local.

Como assistir o jogo do Sul-Americano hoje online?

O torcedor pode acompanhar o jogo do Brasil hoje no Sul-Americano através do GloboPlay.

Isso porque a plataforma de streaming retransmite as imagens do canal no próprio site ou no aplicativo para celular, tablet, videogames e smartv.

Somente assinantes do GloboPlay podem assistir ao SporTV na plataforma. Porém, quem tem a TV paga em casa pode acompanhar no streaming Canais Vivo de graça. Basta acessar com o email e a senha.

Brasil x Colômbia

Integrantes do grupo A, as seleções de Brasil e Colômbia disputam cinco rodadas em pontos corridos. Somente três vagas estão disponíveis para a próxima etapa da competição na categoria de base.

A Seleção Brasileira é a maior vencedora do torneio, contabilizando onze títulos. A Colômbia, por outro lado, tem o favoritismo ao seu lado por jogar em casa.

Os anfitriões estão em terceiro lugar com quatro pontos, enquanto o Brasil está em segundo lugar com 6, tendo duas vitórias.

Escalação do Brasil: Mycael; Patryck, Robert, Jean Pedroso, Arthur; Marlon Gomes, Andrey Santos, Giovane; Alexsander, Guilherme Biro e Vitor Roque.

Escalação da Colômbia: Luis; Andrés Salazar, Kevin Mantilla, Daniel Pedrozo, Juan; Gustavo Puerta, Oscar, Miguel; Juan Castilla, Isaac e Daniel Luna.

Campeões do Sul-Americano sub 20

O Brasil é o maior campeão do Campeonato Sul-Americano sub 20 na história da competição. Com 11 títulos, o elenco brasileiro se tornou campeão em 1974, 1983, 1985, 1988, 1991, 1992, 1995,2001, 2007, 2009 e 2011.

O Uruguai vem em segundo lugar com oito títulos, enquanto a Argentina coleciona cinco.

Brasil - 11 títulos

Uruguai - 8 títulos

Argentina - 5 títulos

Colômbia - 3 títulos

Paraguai - 1 título

Equador - 1 título

