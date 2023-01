Qual canal vai passar jogo do Brasil sub 20 hoje x Argentina ao vivo - 23/01

Qual canal vai passar jogo do Brasil sub 20 hoje x Argentina ao vivo – 23/01

Pela terceira rodada do Campeonato Sul-Americano Sub 20, as seleções de Brasil e Argentina entram em campo para brigar pelos três pontos na segunda-feira, 23 de janeiro. O clássico do futebol sul-americano será disputado no Estádio Pascoal Guerrero, às 21h30 (Horário de Brasília) com jogo do Brasil tendo transmissão na TV fechada.

A rivalidade entre argentinos e brasileiros acontece também nas categorias de base. O Brasil pode subir para a liderança do grupo A, enquanto os argentinos querem a primeira vitória no torneio.

Onde assistir o jogo do Brasil sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Brasil sub 20 hoje vai passar no SporTV e GloboPlay às 21h30, horário de Brasília, para todos os estados do país ao vivo

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor deve sintonizar o canal através das operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Somente assinantes tem acesso na programação da emissora.

Quem prefere assistir online, dá para entrar no GloboPlay, plataforma de streaming, e assistir a retransmissão do canal ao vivo no aplicativo entre dispositivos ou pelo computador no site.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem se atentar à diferença de horários, com a transmissão começando às 20h30, pelo horário local.

Convocação da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira na categoria chega para disputar o título sul-americano na temporada. Diretamente da Colômbia, o time pertence ao grupo A ao lado de Colômbia, Paraguai, Argentina e Peru.

Sob o comando do treinador Ramon Menezes, 23 jogadores foram convocados. O Campeonato Sul-Americano classifica as quatro primeiras seleções para o Mundial sub 20, marcado para 20 de maio e 11 de junho de 2023.

Confira a convocação completa.

GOLEIROS - jogo do Brasil

Kaíque - Palmeiras

Kauã Santos - Flamengo

Mycael - Athletico

LATERAIS:

Arthur - América MG

André - Bahia

Kaiki Bruno - Cruzeiro

Patryck - São Paulo

ZAGUEIROS - jogo do Brasil

Douglas Mendes - Red Bull Bragantino

Robert - Corinthians

Weverton - Cruzeiro

Jean - Coritiba

MEIAS:

Andrey Santos - Vasco da Gama

Marlon Gomes - Vasco da Gama

Ronald - Grêmio

Alexsander - Fluminense

Guilherme Biro - Corinthians

ATACANTES - jogo do Brasil

Stênio - Cruzeiro

Pedro Henrique - Corinthians

Giovane - Corinthians

Renan Viana - Athletico

Luís Guilherme - Palmeiras

Sávio - PSV

Vitor Roque - Athletico

Calendário de jogo do Brasil

Além do jogo do Brasil nesta segunda-feira, a equipe vai entrar em campo em outras oportunidades na primeira fase do Campeonato Sul-Americano na categoria.

Serão quatro jogos no grupo A do torneio.

PRIMEIRA RODADA:

Peru 0 x 3 Brasil - Quinta-feira, 19/01

Estádio Pascual Guerrero

TERCEIRA RODADA:

Argentina x Brasil - Segunda-feira, 23/01 àS 21h30

Estádio Pascual Guerrero

QUARTA RODADA:

Brasil x Colômbia - Quarta-feira, 25/01 às 21h30

Estádio Pascual Guerrero

QUINTA RODADA:

Brasil x Paraguai - Sexta-feira, 27/01 às 21h30

Estádio Pascual Guerrero

Você também vai gostar de ler:

Daniel Alves é casado com quem? Conheça a esposa do jogador

Jogo do Vasco em Brasília x Nova Iguaçu é confirmado