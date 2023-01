Vasco mira novo goleiro para o elenco; veja as contratações de 2023

Confira quais são as contratações do Vasco. Foto: Reprodução Matheus Lima Vasco / Twitter

De volta à primeira divisão do Campeonato Brasileiro após um ano conturbado, o Vasco se prepara para disputar uma boa temporada. O grupo carioca busca reforços para todos os setores do time, onde novas peças ainda devem chegar ao plantel, incluindo goleiros. Saiba qual pode ser a nova contratação do Vasco na temporada e quais já pertencem ao clube.

Quem é o goleiro que o Vasco quer contratar?

O Vasco mantém interesse no goleiro brasileiro Léo Jardim, do Lille, na França. De acordo com informações do portal GE, o arqueiro já se prepara para viajar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o elenco na semana entre 24 e 27 de janeiro de 2023.

Léo Jardim tem 27 anos. Ele defende o Lille, com passagem pelo Boavista, de Portugal. Ele, porém, começou nas categorias de base do Grêmio.

Com o sucesso no time principal, Léo transferiu-se para o Rio Ave, de Portugal, em 2018, por empréstimo. No ano seguinte foi comprado pelo clube, mas logo transferiu-se para o Lille. Ele chegou a ser emprestado para o Boavista, onde ficou por um ano.

Desde então, em 2020, retornou para o clube francês onde veste a camisa titular em inúmeras partidas.

Goleiro formado no Sul do 🇧🇷

Pegador de pênalti 🧤 Poderíamos estar falando de #Taffarel, mas o assunto é Léo Jardim 👏!#DiaDoGoleiro pic.twitter.com/Q2XgZLLwE8 — LOSC Lille PT (@LOSC_PT) April 26, 2020

Contratações para a temporada 2023

Para começar o novo ano com o pé direito, o Vasco trocou Jorginho por Maurício Barbieri. O comandante de 41 anos deixou o RB Bragantino para assumir o clube carioca na temporada. Ele também passou pelo Flamengo.

Para o gol, o Vasco trouxe Ivan. O profissional foi apresentado na Flórida, onde recebeu a camisa 97 do Diretor Executivo Paulo Bracks, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Ele vem do Zenit, da Rússia, onde estava emprestado pelo Corinthians.

Ainda na defesa, o Cruz Maltino repatriou os laterais Léo Pelé, do São Paulo, Lucas Piton, do ex-atleta do Corinthians, Robson Bambu, por empréstimo do Nice (França) mas jogando no Corinthians e Pumita Rodríguez, do Nacional do Uruguai.

No meio de campo, os contratados foram o volante Jair, do Atlético MG, Orellano, do Vélez e Patrick de Lucca, ex-atleta do Bahia.

Para a ataque, o destaque das contratações do Vasco é de Pedro Raul, ex-jogador do Goiás, onde anotou 26 gols em 50 partidas.

Cruz Maltino no Campeonato Carioca

O Vasco disputa a Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca em 2023. Entre pontos corridos, serão onze rodadas em turno único, onde as equipes se enfrentam apenas uma vez.

Para avançar até a semifinal, o Cruz Maltino deve permanecer entre os quatro primeiros da classificação. Caso contrário, poderá disputar a Taça Rio apenas, torneio secundário.

Confira a agenda do Vasco no Campeonato Carioca.

PRIMEIRA RODADA

Vasco 0 x 0 Madureira

Data: Sábado, 14/01 às 18h

SEGUNDA RODADA

Audax 1 x 1 Vasco

Data: Quinta-feira, 19/01 às 21h10

TERCEIRA RODADA

Vasco x Botafogo

Data: Quinta-feira, 16/02 às 20h30

QUARTA RODADA

Portuguesa x Vasco

Data: Quarta-feira, 25/01 às 21h10

QUINTA RODADA

Vasco x Volta Redonda

Data: Segunda-feira, 30/01 às 20h

SEXTA RODADA

Vasco x Resende

Data: Quinta-feira, 02/02 às 19h

SÉTIMA RODADA

Nova Iguaçu x Vasco

Data: Terça-feira, 07/02 às 21h10

OITAVA RODADA

Fluminense x Vasco

Data: Domingo, 12/01 às 18h

NONA RODADA

Vasco x Boavista

Data: Sábado, 25/02 com horário indefinido

DÉCIMA RODADA

Flamengo x Vasco

Data: Domingo, 05/03 sem horário definido

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Vasco x Bangu

Data: Quarta-feira, 08/03 sem horário definido

