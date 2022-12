Com o Canadá já desclassificado, a seleção de Marrocos entra em campo precisando vencer para se classificar até as oitavas de final do Mundial da FIFA

que horas é o jogo do Canadá hoje x Marrocos na Copa do Mundo e como assistir online (01/12)

que horas é o jogo do Canadá hoje x Marrocos na Copa do Mundo e como assistir online (01/12)

É tudo ou nada para a seleção de Marrocos. Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, a equipe africana busca os três pontos para se classificar até as oitavas diante do Canadá, às 12h (Horário de Brasília), pela última rodada do grupo F na Copa do Mundo do Catar. O jogo do Canadá hoje vai ser no Estádio Al Thumama, e todos os detalhes você confere a seguir no texto do portal DCI.

+ Lista das seleções eliminadas da Copa do Mundo 2022 até agora no Catar

Horário do jogo do Canadá hoje na Copa?

O jogo do Canadá e Marrocos hoje começará no Estádio Al Thumama às 18h, no horário local, (horário da Arábia, UTC+3) nesta quinta-feira, 1º de novembro.

Já no horário de Brasília, o confronto será às 12h (meio-dia do horário de Brasília).

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha precisam ficar atentos com a diferença no horário de Brasília.

Horário do Catar: 18h

Horário do Brasil: 12h (Horário de Brasília)

Como assistir o jogo do Canadá hoje na TV?

O jogo do Canadá hoje x Marrocos vai passar no SporTV 2, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a VIVO.

Todas as operadoras funcionam em todo o Brasil ao vivo. É só sintonizar e curtir a partida da Copa do Mundo do Catar em 1º de dezembro.

Quem narra no SporTV é Natália Lara, ao lado dos comentaristas Paulo César Vasconcellos, Fábio Junior e Janette Arcanjo.

Como assistir o jogo do Canadá hoje online?

Para o torcedor acompanhar online, é só acessar as plataformas:

O torcedor não precisa ser assinante para acompanhar as partidas da Copa do Mundo no GloboPlay. Basta acessar a retransmissão da Globo tanto no site (www.globoplay.globo.com) ou nos aplicativos para celular, tablet, computador e smartv. É preciso se cadastrar na conta Globo.

Já o FIFA+ (ou FIFA Plus) também tem sinal aberto para todos os torcedores brasileiros. Não é preciso pagar nada para curtir os 64 jogos da Copa do Mundo.

Pelo site do GE (www.ge.globo.com) também dá para assistir de graça a partida. Aqui, a narração será de Rembrandt Junior com os comentários de Paulo Nunes.

Escalações de Canadá x Marrocos:

Provável escalação de Canadá: Borjan; Johnston, Steven Vitória, Miller; Laryea, Hutchinson, Eustáqui, Davies; Buchanan, Larin e Jonathan David.

Provável escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Boufal, Ziyech e En-Nesyri.

Nenhuma das seleções tem desfalques para o confronto desta quinta. Por isso, devem manter a mesma base da rodada passada e entrar com os elencos completos.

Situação do grupo F na última rodada

Com exceção do Canadá, que já está desclassificado e não tem chances de mais nada no grupo, todas as três seleções têm chances de se classificarem até as oitavas de final.

Croácia e Bélgica se enfrentam na última rodada. Quem vencer está classificada, enquanto os croatas terão a oportunidade de se classificarem mesmo se perderem, e o Canadá vencer o Marroco nesta quinta.

Para o Marrocos, entretanto, somente a vitória importa. Em caso de empate deverá torcer por um triunfo da Croácia diante da Bélgica e assim avançar em segundo lugar.

GRUPO F

1 Croácia - 4 pontos

2 Marrocos - 4 pontos

3 Bélgica - 3 pontos

4 Canadá - 0 pontos

+ Se o Brasil for para as quartas quando será o jogo na Copa do Mundo?