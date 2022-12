Seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar - Foto: DCI/Tassio Mourão

Seleção brasileira vai enfrentar adversário do grupo H no mata-mata

Chaveamento do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo + horários dos jogos

Até o momento, o Brasil é o líder do grupo G na Copa do Mundo 2022 e, de acordo com o regulamento, a posição de classificação na fase de grupos é o que determina os jogos da próxima fase. O mata-mata começa no próximo dia 3 de dezembro, sábado, e termina no dia 6, terça-feira.

Então, confira o possível chaveamento do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo.

Chaveamento do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo: quem a seleção vai pegar?

Conforme o regulamento da Copa do Catar, a classificação de cada seleção na fase de grupos determina os adversários das fases de mata-mata.

A fase de grupos ainda está em andamento e termina no dia 2, quando o Brasil enfrenta a seleção de Camarões na partida válida pela terceira rodada da competição. O jogo será às 16h. Somente depois do encerramento é que será possível, portanto, saber quem a seleção canarinho vai enfrentar nas oitavas.

No entanto, já está definido o chaveamento do Brasil na Copa do Mundo: o jogo será contra uma seleção do grupo H, formado por Uruguai, Portugal, Coreia do Sul e Gana. A Fifa determina o chaveamento da Copa do Mundo desta maneira:

O 1° colocado do grupo G enfrentará o 2° lugar do grupo H;

E o 1° lugar do grupo H irá jogar contra o 2° colocado do grupo G.

Até agora, a seleção portuguesa lidera o grupo, seguida por Gana. No grupo G, se o Brasil confirmar a primeira colocação da fase de grupos e o cenário do H se mantiver, o jogo das oitavas será contra a seleção de Gana.

Confira as possibilidades de confrontos do Brasil nas oitavas-de-final da Copa:

Se o Brasil terminar a primeira fase em primeiro lugar do grupo G, vai enfrentar Gana, que está em segundo no grupo H. Nesse caso, o jogo será realizado no dia 5 de dezembro, segunda-feira, às 16h.

Por outro lado, se a seleção brasileira terminar a fase de grupos em segundo lugar, vai enfrentar o primeiro colocado do grupo H, que até agora é a seleção de Cristiano Ronaldo. Os jogos das quartas, logo após as oitavas de final, serão realizados nos dias 9 e 10 de dezembro.

Quem vai jogar as oitavas e quem já está fora?

A primeira fase da Copa do Catar ainda não terminou, mas algumas seleções já têm vaga garantida nas oitavas de final. Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, França, Austrália, Argentina, Polônia, Brasil e Portugal já estão classificados.

Ao todo, 16 equipes seguem para o mata-mata, mas as outras vagas ainda estão em disputa. As seleções que já foram eliminadas são Catar, Equador, País de Gales, Irã, Tunísia, Arábia Saudita, Dinamarca e Canadá.

Jogos das oitavas de final

Saiba quando serão os jogos da próxima fase da Copa do Catar:

3/12 (sábado)

12h – Holanda x Estados Unidos (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

16h – Argentina x Austrália (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

4/12 (domingo)

12h – França x Polônia (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

16h – Inglaterra x Senegal (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

5/12 (segunda-feira)

12h – 1° colocado do grupo E x 2° do grupo F (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

16h – 1° do grupo G x 2° lugar do grupo H (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

6/12 (terça-feira)

12h – 1° lugar do grupo F x 2° colocado do grupo E (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

16h – 1° do grupo H x 2° do grupo G (Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE e FIFA+)

As datas das quartas de final, semi e final já estão definidas.

Quartas nos dias 9 e 10 de dezembro, semifinal dia 14 de dezembro e a final no dia 18 de dezembro, no estádio Luisail, onde o Brasil estreou. A disputa pelo terceiro lugar na competição será no dia 17.

Retrospecto positivo

Segundo o chaveamento do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022, a seleção vai enfrentar ou Gana ou Portugal. Em ambos os casos, o retrospecto é bom. Se terminar a fase de grupos em primeiro lugar, vai enfrentar a seleção de Gana. As duas equipes se enfrentaram cinco vezes na história e a seleção canarinho venceu todas as partidas.

Já no caso de se classificar em segundo lugar no grupo, o Brasil vai enfrentar Portugal. Ao todo, as duas seleções se enfrentaram 18 vezes e o Brasil só perdeu quatro. A última vez que a seleção brasileira foi eliminada durante as oitavas foi na Copa de 1990 contra a Argentina.

Saiba onde assistir aos jogos da Copa

Os jogos da Copa do Mundo serão transmitidos na Globo, na TV aberta, e também nos canais SporTV, conteúdo disponível somente em operadoras de TV para assinantes.

Dá para assistir online nas plataformas Globoplay, Portal GE e Fifa+ em sinal aberto, assim como o canal do Casimiro no Youtube e a Twitch, plataforma de vídeos gratuita.

Na Globo, o torcedor só precisa sintonizar o canal em seu televisor e assistir. Galvão Bueno, Luis Roberto, Cleber Machado, Renata Silveira e Gustavo Villani narram as partidas. Já no SporTV, é preciso obter a emissora na programação da TV paga.

Para assistir online, dá para acessar a plataforma do GloboPlay, disponível também para quem não é assinante. Basta se cadastrar no site (www.globoplay.globo.com) ou pelo aplicativo na Conta Globo, seguir o passo a passo e escolher o ícone de "Agora na TV". O torcedor acompanha a Globo de graça no app.

A maneira mais simples é assistir no GE (www.ge.globo.com), site de notícias que retransmite as imagens de ambos os canais de TV. Já o FIFA+ é o serviço de streaming da entidade com sinal aberto em todos os jogos. Basta acessar o site (www.fifa.com), se cadastrar e acompanhar a programação de graça.

O próximo jogo do Brasil será na sexta-feira, dia 2 de dezembro, às 16h, contra a seleção camaronesa. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos.