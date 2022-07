Que horas é o jogo do Corinthians hoje e transmissão ao vivo (30/07)

Pela 20ª rodada do Brasileirão na Série A, as equipes de Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30 de julho, na Neo Química Arena, na capital paulista. Que horas é o jogo do Corinthians hoje? O duelo tem início a partir das 19h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo para todo o país.

O Timão vem de derrota para o Atlético Goianiense na Copa do Brasil, enquanto o Botafogo venceu o Athletico pela última rodada do Brasileirão.

Que horas é o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje começa às 19h (horário de Brasília), diretamente da Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, a capital do estado.

Pelo horário de Brasília, a partida tem início às sete da noite. No entanto, em estado como Acre, Amazonas e Mato Grosso que possuem seu próprio horário o futebol pode ter horário diferente.

A Neo Química Arena é a casa do Timão, com capacidade para receber 49 mil torcedores. Neste sábado, o local promete estar cheio com a torcida dos anfitriões. Os visitantes que moram no estado também deve estar presentes para torcer pelo clube do coração.

Transmissão jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje terá transmissão do Premiere às 19h (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming Globo Play também exibe a partida de futebol ao vivo.

O canal do Premiere está disponível para todos os estados do Brasil, através de operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, pode ser encontrado por valor extra na mensalidade.

Para assistir online, o Globo Play, plataforma de streaming, está disponível para todos os assinantes pelo celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Corinthians x Botafogo hoje:

Data: 30/07/2022

Que horas é o jogo do Corinthians hoje: 19h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Histórico de Corinthians x Botafogo

Em toda a história do confronto, Corinthians e Botafogo se enfrentam por 115 vezes. No total, foram 48 vitórias para o Botafogo, 26 empates e 41 triunfos para o Timão.

Só no Brasileirão, foram 61 jogos, com vantagem para o Fogão com 24 vitórias, 17 empates e 20 jogos ganhos para o Corinthians. O elenco carioca pode ser considerado o vencedor no encontro, mas o jogo deste sábado pode mudar o patamar, assim como foi no início da temporada.

No entanto, pela última vez que se enfrentaram, o Corinthians foi quem levou a melhor por 3 a 1, jogando no Nilton Santos em 10 de abril de 2022, pela rodada do Brasileirão.

Confira no vídeo como foi a última partida entre Corinthians e Botafogo.

Leia também: Grid de largada da F1: classificação completa GP da Hungria 2022