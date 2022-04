Que horas é o jogo do Galo hoje na Copa do Brasil e onde assistir (20/04)

Que horas é o jogo do Galo hoje na Copa do Brasil e onde assistir (20/04)

Em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, Atlético MG e Brasiliense se enfrentam nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. O vencedor garante vantagem para o jogo de volta na temporada. Dessa maneira, saiba que horas é o jogo do Galo hoje.

Que horas é o jogo do Galo hoje na Copa do Brasil

O jogo do Atlético MG hoje vai começar às 19h, pelo horário de Brasília.

A partida do Galo contra o Brasiliense é a primeira da terceira fase na Copa do Brasil. Quem vencer a partida desta quarta-feira garante a vantagem para o jogo de volta, marcado para o domingo, 22 de maio de 2022, às 19h.

As equipes já se enfrentaram em 2005 por duas oportunidades no Campeonato Brasileiro Série A. Na primeira partida o Brasiliense venceu por 1 a 0, enquanto no jogo do segundo turno o Atlético levou a melhor por 2 a 1.

Que horas é o jogo do Galo hoje

Horas: 19h

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV e Premiere

Onde assistir Atlético MG x Brasiliense hoje?

A partida entre Atlético MG e Brasiliense hoje, quarta-feira em 20 de abril de 2022, vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

O canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, tem exclusividade dos jogos da Copa do Brasil. Por isso, esta é a única maneira de acompanhar em todo o Brasil a partida desta quarta.

Outra opção é o Premiere, disponível em formato de canais na TV paga ou, então, no próprio aplicativo pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. É possível observar e escolher todos os pacotes do pay-per-view através do site (www.premiere.globo.com) e no aplicativo para Android e iOS.

Assinante GloboPlay também tem o direito de assistir o Premiere através da plataforma. Se você tem o streaming e possui o produto no seu pacote, então pode acompanhar no aplicativo, computador, tablets ou até SmarTV.

Atlético Mineiro na Copa do Brasil

O Atlético estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira, pela terceira fase da competição, contra o Brasiliense. O duelo foi escolhido através de sorteio feito pela própria CBF.

Por ser o campeão do Brasileiro no ano passado, o Galo tem o direito de só jogar a partir da terceira fase do torneio, diferente de companheiros que disputaram as fases anteriores.

O Brasiliense, por outro lado, venceu o Humaitá na primeira fase e, depois, o Globo, do Rio Grande do Norte, na segunda fase pelos pênaltis para chegar até aqui.

+ JOGOS DE HOJE: onde assistir futebol ao vivo na quarta-feira (20/4/22)