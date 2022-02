Que horas é o jogo do Galo x Athletic Club hoje e onde assistir – 15/02

O duelo entre Atlético-MG e Athletic Club abre a sétima rodada do Campeonato Mineiro nesta terça-feira, 15/02, com a bola rolando às 21h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Com transmissão ao vivo, confira onde assistir ao jogo do Galo hoje.

Que horas é o jogo do Galo hoje

O jogo do Galo hoje, pelo Campeonato Mineiro, vai começar às 21h pelo horário de Brasília.

O confronto desta terça-feira vai passar no Premiere (Pay-per-view) para assinantes de todo o Brasil.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

TV: Sem transmissão

Online: Premiere

Escalações do jogo do Atlético-MG e Athletic Club

Atlético-MG: O elenco do Galo superou o América Mineiro no clássico da última rodada do Campeonato Mineiro. Agora, tem pela frente outro opoente que também faz uma boa temporada até aqui. Em segundo lugar com 13 pontos, o grupo anfitrião tem a chance de assumir a liderança se vencer hoje.

Athletic Club: Enquanto isso, o time do Athletic Club vem logo atrás em terceiro lugar também com 13 pontos, contabilizando quatro vitórias e duas derrotas na temporada. Por isso, o elenco também tem a chance de assumir a primeira posição e, por isso, deve colocar os melhores jogadores em campo nesta terça.

Escalação do Atlético-MG e Athletic Club

Escalação do Atlético-MG – Everson; Mariano, Nathan Silva, Godín, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernandez; Ademir, Hulk

Escalação do Athletic Club – Pedrão; Wallison Silva, Danilo, Sidemar, Vinicius Silva; Diego Fumaça, Emerson, Willian Mococa; Michael Paulista, Rafhael Lucas, Douglas Santos

Relembre como foi o último jogo entre Atlético-MG x Athletic Club.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.