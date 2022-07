Que horas é o jogo do São Paulo hoje na Sul-Americana (07/07)

Para ficar de olho na Copa Sul-Americana, o torcedor tricolor quer saber que horas é o jogo do São Paulo hoje! Nesta quinta-feira, 7 de julho, o elenco enfrenta o Universidad Católica no confronto de volta nas oitavas de final, no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo, com transmissão para todo o Brasil. Saiba onde assistir o jogo de hoje.

No primeiro jogo, o tricolor venceu o time chileno por 4 a 2. Quem avançar joga contra Ceará ou The Strongest.

Que horas é o jogo do São Paulo hoje?

O jogo do São Paulo hoje começa às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio do Morumbi.

A Conmebol TV transmite o jogo do São Paulo hoje pelas oitavas da Sul-Americana nesta quinta, 7 de julho, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Sem transmissão na televisão aberta, todos os jogos da Sul-americana só passam entre os canais da Conmebol TV, disponíveis entre as operadoras da Sky, Claro/Net e DirecTV Go. O torcedor deve assinar o pacote de canais de futebol pelo valor de R$39,90 extra na mensalidade.

Para assistir online, o torcedor deve acessar os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO, que retransmitem as imagens do jogo para os usuários, sem cobrar nada no celular, tablet e computador.

Arbitragem: Alexis Herrera (VENEZULEA)

Escalações de São Paulo x Universidad Católica:

O técnico Rogério Ceni ainda não pode contar com Arboleda, Gabriel Sara, Luan, Caio, Alisson e Andrés Colorado, todos lesionados.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Reinaldo, Léo Pelé, Miranda; Gabriel Neves, Pablo Maia, Igor Gomes, Patrick; Luciano.

O time do comandante Ariel Holan tem como desfalque Lanaro, Paz, Clemente Montes, Luciano Aued e Diego, com problemas físicos.

Escalação do Universidad Católica:

Como estão as equipes na temporada?

SÃO PAULO: – que horas é o jogo do São Paulo hoje

Foi um jogo emocionante para os torcedores que acompanharam minuto por minuto. Ao apito final, o São Paulo foi quem venceu e garantiu consequentemente a vantagem. Por 4 a 2, a equipe tricolor levou a melhor e por isso só precisa de um empate para avançar até as quartas da Sul-Americana.

O São Paulo terminou em primeiro lugar no grupo D com 16 pontos, contabilizando cinco vitórias e um empate ao fim da fase de grupos, onde marcou 12 gols e sofreu apenas três, mostrando a efetividade no elenco de Rogério Ceni na temporada.

Pelo Brasileirão, o time paulista vem de vitória contra o Atlético Goianiense no fim de semana, aparecendo em 7º lugar na tabela de classificação com 22 pontos.

O time também joga as oitavas da Copa do Brasil.

UNIVERSIDAD CATÓLICA: – que horas é o jogo do São Paulo hoje

Atrás no placar agregado, o Universidad Católica tem pela frente um grande desafio. Se quiser buscar a classificação até as quartas de final, terá de vencer o tricolor por três gols ou mais. O empate no placar leva para a disputa de pênaltis, sem gol fora de casa no regulamento.

O time chileno vem da Libertadores, onde terminou em terceiro lugar no grupo H com quatro pontos apenas, eliminado pelo Flamengo e Talleres. Foram uma vitória, um empate e quatro derrotas, além dos quatro gols marcados e os cinco sofridos dentro e fora de campo.

Pelo Campeonato Chileno, o Universidad vem na oitava posição com o total de 22 pontos, acumulando duas vitórias seguidas nas últimas rodadas.

Confira como foi a primeira partida entre as equipe.