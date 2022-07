Que horas vai ser o jogo do Santos hoje; assistir ao vivo (6/7)

Tem decisão na Copa Sul-Americana e o torcedor já quer saber que horas vai ser o jogo do Santos hoje? O elenco santista enfrenta o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, 6 de julho, pela partida de volta nas oitavas de final. Com início às 21h30 (Horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, descubra onde assistir ao jogo de hoje.

No primeiro confronto das oitavas, as equipes empataram em 1 x 1. Agora, quem se classificar vai jogar contra Lanús ou Independiente del Valle nas quartas.

Que horas vai ser o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 6 de julho de 2022.

O canal da Conmebol TV vai transmitir o jogo do Santos x Deportivo Táchira hoje para todos os estados do Brasil, sendo este o único meio de assistir ao confronto da Sul-Americana. No entanto, a emissora só está disponível entre a operadoras por assinaturas da Sky, Claro/Net e a DirecTV GO.

Pelo valor extra de R$39,90 na mensalidade, o torcedor pode obter em sua programação o pacote de canais de futebol.

Online, os aplicativos do NOW, Sky Play e DirecTV GO retransmitem as imagens do jogo de futebol nesta quarta-feira aos assinantes pelo celular, tablet e computador.

Escalações do Santos x Deportivo Táchira:

O treinador santista Fabian Bustos não poderá contar com Auro, positivo para covid-19, e Felipe Jonathan, Madson e Léo Baptistão, lesionados e em trabalho de recuperação.

Escalação do Santos: João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; Rodrigo Fernandez, Vinicius Zanocelo, Bruno Oliveira; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo

Para os visitantes, nenhuma baixa foi constatada no plantel de jogadores de Alexandré Pallarés.

Escalação do Deportivo Táchira: Varela; Camacho, Restrepo, Ariano, Marrufo; Garces, Flores, Chacón, Cova; Hernández e Uribe.

Como estão Santos e Deportivo Táchira na temporada?

SANTOS: – que horas vai ser o jogo do Santos hoje

Após o empate na partida de ida, o Santos promete foco total no duelo desta quarta-feira para se garantir na disputa internacional. O grupo santista espera contar com o apoio da torcida em sua casa, na Vila Belmiro, sempre presente em decisões importantes para o elenco paulista.

Na Sul-Americana, o Peixe terminou em primeiro lugar pelo grupo C com 11 pontos, contabilizando três vitórias, dois empates e uma derrota apenas, sob o desempenho de sete gols marcados dentro e fora de casa e cinco sofridos, deixando a desejar principalmente para o torcedor.

No Brasileirão, entretanto, o elenco não conseguiu se firmar 100%, ocupando a 10ª posiçaõ com 19 pontos até aqui, contabilizando quatro vitórias, sete empates e quatro jogos perdidos então.

DEPORTIVO TÁCHIRA: – que horas vai ser o jogo do Santos hoje

Para o Deportivo Táchira, jogar fora de casa requer muitos sacrifícios e apresenta grandes dificuldades. Não somente pela logística, mas por ter que contornar a pressão da torcida rival, prometendo gritos e cantos do começo ao fim da partida para incomodar os visitantes.

O time chegou a marcar na primeira partida mas, sem gol fora de casa, fica tranquilo para lutar pela classificação nesta quarta-feira. O elenco veio da Libertadores após terminar em terceiro lugar no grupo A, eliminado pelo Palmeiras e Emelec com 7 ponto, contabilizando duas vitórias, um empate e três jogos perdidos.

No Campeonato Venezuelano, o time vem na quarta posição com total de 29 pontos.

