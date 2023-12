Quem é adversário do Fluminense no Mundial de Clubes 2023

Quem é adversário do Fluminense no Mundial de Clubes 2023

O Fluminense vai enfrentar o Al Ahly, do Egito, na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O time venceu o Al Ittihad nas quartas de final por 3 a 1, e por isso garantiu a vaga na semifinal da competição. Do outro lado da chave, o Manchester City vai jogar contra o Urawa Reds, do Japão.

Fluminense x Al Ahly no Mundial de Clubes

A estreia do Fluminense no Mundial de Clubes vai ser contra o Al Ahly, representante do continente africano, na próxima segunda-feira, 18 de dezembro, às 15h, horário de Brasília, na semifinal do campeonato.

Esta é a primeira vez na história que as equipes se enfrentam em campo.

O Al Ahly estreou com vitória por 3 a 1 diante do Al Ittihad, nas quartas de final, na sexta-feira, 15 de dezembro. Campeão da Libertadores, o Tricolor das Laranjeiras tem a vantagem de começar o Mundial a partir da semifinal.

Como indica o chaveamento da competição, os vencedores das quartas de final avançam para a semifinal, onde serão os oponentes de Fluminense e Manchester City. Todas as etapas acontecem em partida única, onde a prorrogação será iniciada em casa de empate e, se a igualdade permanecer, a disputa por pênaltis entra em ação.

Se o Fluminense vencer o Al Ahly, vai enfrentar o Manchester City ou Urawa Reds na final.

Semifinais:

Fluminense x Al Ahly

Data: segunda-feira, 18 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sport City

Onde assistir: Globo, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Data: terça-feira, 19 de dezembro às 15h (de Brasília)

Local: Estádio King Abdullah Sport City

Onde assistir: Globo, CazéTV, Globoplay e FIFA+

Quem é o Al Ahly?

Fundado em 1907, o Al Ahly é um dos maiores representantes do futebol do continente africano. Com sua sede na cidade do Cairo, no Egito, o Al Ahly está sempre presente no Mundial de Clubes por sua hegemonia na Champions League da África.

No ano de 1909, o Al Ahly foi fundado sob a premissa de atividades envolvendo jogos atléticos, boxe e levantamento de peso. Dois anos depois, em 1911, o primeiro time de futebol foi criado, com o primeiro título em 1923, da Copa Omã de Futebol. Desde então, o Al Ahly soma 11 troféus da Liga dos Campeões da CAF, 43 títulos do Campeonato Egípcio e 38 da Copa do Egito.

Em 2023, o Al Ahly disputou o Mundial. Estreou com vitória contra o Auckland City por 3 a 0, venceu o Seattle Sounders por 1 a 0 nas quartas de final mas, na semifinal, perdeu para o Real Madrid em 4 a 1. Na disputa pela medalha de bronze, perdeu para o Flamengo em 4 a 2.

Os destaques do elenco são Ali Maaloui, Emam Ashour, Hussein El Shahat e Anthony Modeste. O time venceu o Al Ittihad, tido como favorito ao título, e por isso pode surpreender contra o Fluminense.

Quando é a final do Mundial de Clubes?

A final do Mundial de Clubes da FIFA está marcada para 22 de dezembro de 2023, sexta-feira, às 15h, horário de Brasília, no Estádio King Abdullah Sport City, em Jidá, na Arábia Saudita. A TV Globo, as plataformas Globoplay e FIFA+ e o canal CazéTV no Youtube são responsáveis pela transmissão.

Como manda a tradição, a final do campeonato acontece em partida única. As duas equipes utilizam os seus uniformes principais - a única exceção é se for a mesma cor - para jogarem duas etapas de 45 minutos. O time que marcar mais gols e vencer o jogo é o campeão mundial da temporada, eleito o melhor time do mundo.

Em caso de empate no placar, o regulamento da FIFA indica que a prorrogação será iniciada para mudar o resultado. Dois tempos de 15 minutos serão jogados entre os dois times sob as mesmas regras, isto é, quem virar o placar a seu favor ganha o Mundial.

Se a igualdade persistir mesmo após o tempo extra, as cobranças de pênaltis vão acontecer para determinar o vencedor da partida.