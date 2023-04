Quem é Bruno Mezenga, jogador do Água Santa e herói da final 2023

Bruno Ferreira Mombra Rosa, 34 anos, conhecido como Bruno Mezenga, não é só o artilheiro do Água Santa em 2023, como se tornou também o herói do Netuno ao marcar 2 gols no primeiro jogo da final do Paulistão contra o Palmeiras, por 2 a 1, na Arena Barueri. A partida de volta será no próximo domingo, 09 de abril, às 16h. O torcedor quer conhecer o craque que driblou a defesa do time de Abel Ferreira em uma decisão.

CONFIRA: Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos do campeonato

Bruno Mezenga é veterano no futebol brasileiro

Se engana quem pensa que Bruno é um novato no futebol brasileiro. O atacante de Niterói tem quase 20 anos de carreira, com passagens por catorze clubes. O Água Santa, entretanto, já guarda um lugar especial no currículo do jogador. Ele começou nas categorias de base do Flamengo, mas passou pelo Fortaleza e Macaé. Como todo sonho de garoto no futebol, partiu para a Europa para defender o Orduspor, da Turquia.

Na sequência, o jogador passou pelo Légia Varsóvia, da Polônia, e o Estrela Vermelha, da Sérvia. Todas as passagens foram por empréstimo, visto que Bruno pertencia ao Flamengo. Em 2012, ele voltou para a Turquia, onde vestiu as cores do Orduspor, Akhisar Belediye e Eskisehirspor.

Em 2018, Bruno decidiu voltar para o Brasil e foi contratado pelo São Caetano, depois Vila Nova, Ferroviária, Goiás e CSA. No meio tempo, jogou também pelo PT Prachuap FC, da Tailândia. Foi então que, em 2023, ele chegou no Água Santa para seguir o projeto da diretoria que visava muito trabalho, esforço e a busca pelo título inédito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Silva Sports (@maxsilvasports)

Bruno é o artilheiro do Água Santa no Campeonato Paulista com sete gols entre a fase de grupos até a final. Sem identificação pelos clubes em que vestiu a camisa, ele tornou-se o queridinho da torcida do Netuno rapidamente seja pelo carisma ou a eficiência com a bola no pé.

Na fase de grupos, o jogador acertou as redes contra o Ituano, dois contra o Santo André, RB Bragantino e Inter de Limeira. Nas quartas de final acertou o pênalti contra o São Paulo mas não no tempo normal, enquanto na final marcou contra o Palmeiras duas vezes.

Bruno ganhou o apelido de "Embaixador do Inamar", a Arena Inamar, em Diadema, conhecida como a casa do Netuno na região do ABC Paulista. Em entrevista ao canal Paulistão, no Youtube, ele fez questão de falar sobre a sua carreira, o status de craque e a busca pelo primeiro título do clube no estadual.

De onde vem o apelido?

Quem é fã de novela estranhou o fato do jogador ter o mesmo nome que o personagem de Antônio Fagundes em "O Rei do Gado", da Rede Globo.

O fato é que o apelido de Bruno vem justamente da película. Transmitida em 1996, o personagem de Fagundes tinha Mezenga no nome. Em entrevista, o jogador explicou que o a apelido foi dado por um professor de futsal justamente na época em que a novela passava na TV. Com muitos Bruno's no time, o treinador escolheu Bruno Mezenga para diferencia-lo dos demais, até que o apelido ficou.

No entanto, segundo o UOL, os colegas do Água Santa o chamam de "Rei do Gol" pelo fato de ser o artilheiro do clube no Paulistão, novamente em alusão à novela.

Leia também: Quem é o goleiro do Água Santa?