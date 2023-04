Quem é o goleiro do Água Santa?

Ygor Vinhas de 28 anos, é o goleiro do Água Santa. Foi o herói do Netuno nos pênaltis contra o São Paulo pelas quartas do Paulistão. Na semi, o adversário foi o RB Bragantino. Novamente, nos pênaltis, ele foi essencial. Agora, o atleta vai enfrentar o Palmeiras pela final do Paulistão 2023.

Conheça o goleiro Ygor Vinhas

Ygor Vinhas estreou profissionalmente em 2015, no Paulista de Jundiaí, segundo o site “O gol”. O debute foi no dia 01 de fevereiro daquele ano. Na ocasião, o Paulista venceu a Independente de Limeira pelo placar de 1 a 0. A partida foi válida pelo Campeonato Paulista Série A2.

O goleiro chegou ao Água Santa em janeiro do ano passado. Rodou por Ponte Preta, Mirassol e Ferroviária antes de se transferir para a equipe de Diadema.

O Água Santa é um time de pouca tradição na elite do futebol paulista. Porém, nessa temporada, o clube conseguiu um feito histórico. Nos dias 02 e 09 de abril, a equipe disputará a final do Campeonato Paulista pela primeira vez em sua história.

A trajetória do Água até a decisão tem uma grande responsabilidade de Ygor Vinhas. Nas quartas de final, o Água Santa enfrentou o São Paulo. A partida terminou em 0 a 0 e a classificação foi disputada nos pênaltis.

E então, a estrela do goleiro, brilhou. As penalidades foram para as alternadas. E no 14° pênalti, Jhégson Méndez, do São Paulo bateu. Ygor acertou o canto, fez uma bela defesa, e colocou o Água Santa na semifinal do Campeonato Paulista.

Na penúltima etapa antes da final, o adversário do Água Santa foi o RB Bragantino. Os 90 minutos terminaram em 1 a 1 e a decisão foi encaminhada para os pênaltis, novamente.

Tensão para os dois lados. Em 4 cobranças o RB Bragantino desperdiçou 2. A primeira foi por Juninho Capixaba, que mandou a bola na trave. A segunda foi por Sorriso. O número 27 bateu e novamente Ygor acertou o canto, defendeu e aliviou os ânimos para a equipe de Diadema.

O Água converteu 4 de 5 pênaltis cobrados e avançou para a final. O adversário da vez será o Palmeiras, que detém da melhor campanha do Paulistão.

Time novo? Equipe da Série B quer Ygor Vinhas.

A boa performance do goleiro atraiu olhares. Segundo o “Globo Esporte”, o Avaí deve acertar a contratação de Ygor nos próximos dias.

Atualmente, o leão disputará a Série B do Campeonato Brasileiro. A estreia na competição será no dia 14 de abril, contra o Guarani.

Onde assistir a final do Paulistão?

Palmeiras e Água Santa são os finalistas do Paulistão. A partida de ida será no dia 02 de abril às 16h (horário de Brasília), na Arena Barueri. A volta acontecerá no dia 09 de abril também às 16h, no Allianz Parque.

Muitas opções existem para acompanhar o Água Santa em busca do título inédito. Na TV aberta a única emissora que transmitirá a decisão será a Record.

Nos canais por assinatura, a alternativa é o Premiere. O canal pode ser acessado pelo app “GloboPlay” ou pelo site (www.globoplay.com).

No streaming a opção é o Paulistão Play. No YouTube, o canal do Paulistão passará a final de forma gratuita.