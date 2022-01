Dezesseis equipes estão classificadas para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o fim da terceira fase, os confrontos já estão definidos de acordo com o chaveamento da competição. Os jogos acontecem no domingo e segunda-feira, com transmissão ao vivo. Confira todos os jogos das oitavas de final da Copinha 2022.

Jogos das oitavas de final da Copinha 2022

Oito confrontos definem as oitavas de final na Copinha de 2022. Com o fim da terceira fase, as dezesseis equipes classificadas já conhecem os seus oponentes na fase eliminatória da temporada, enquanto buscando alcançar a grande final pelo troféu da temporada.

Lembrando que, na primeira fase, três rodadas foram realizadas com as 128 equipes em campo. O sorteio definiu cada uma das chaves, onde os grupos vizinhos se encontraram na segunda fase, disputando o mata-mata com a terceira fase, oitavas de final, quartas, semifinais e a esperada final.

Saiba quais são os confrontos das oitavas da Copinha.

Domingo (16/01):

Bahia x Mirassol – 11h (Youtube)

Botafogo x Resende – 15h (SporTV)

Novorizontino x América-MG – 17h15 (SporTV)

Fluminense x Santos – 19h30 (SporTV)

Segunda-feira (17/01):

Desportivo Brasil x Cruzeiro (Youtube)

São Paulo x Vasco (SporTV)

Internacional x Palmeiras (SporTV)

Oeste x Canaã (SporTV)

Tem premiação na Copinha de 2022?

A Copa São Paulo não entrega premiação em forma de dinheiro para o time vencedor. No entanto, o regulamento da Federação Paulista de Futebol informa que o campeão receberá a taça da 52ª edição, enquanto o perdedor garante o troféu de vice-campeão.

Outra premiação é que cada jogador receberá uma medalha de ouro, incluindo toda a comissão técnica responsável pelo grupo. Confira o trecho do regulamento:

“Aos atletas campeões e vice-campeões da 52ª Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022, bem como aos componentes das comissões técnicas destes Clubes serão entregues, individual e pessoalmente, 40 (quarenta) medalhas representativas de ouro e de prata”.

Quando vai ser a final da Copinha?

Ainda sem local programado para acontecer, a grande final da Copinha vai acontecer em 25 de janeiro de 2022, terça-feira, o dia do aniversário da cidade de São Paulo. O horário do evento ainda será marcado pela FPF.

Desde que o Estádio do Pacaembu está em reformas, a Federação Paulista de Futebol tem como principal objetivo escolher um substituto à altura para sediar a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Espaços como o Allianz Parque, Neo Química Arena, Morumbi e até a Arena Fonte Luminosa, no interior do estado, são cotados para receberem o jogo do fim do mês.

Enquanto isso, é necessário acompanhar todos os confrontos do mata-mata para descobrir quem serão os dois finalistas dispostos a brigarem pela taça da temporada no maior torneio de futebol de base do Brasil.

Além disso, a final da Copinha será transmitida pelo canal SporTV, da Rede Globo, pela televisão paga disponível em emissoras por assinatura. No entanto, outra opção para não-assinantes é o Eleven Sports e a TV Paulistão Play, de graça para o público.

