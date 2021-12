Confira os times que vão disputar a competição no início do ano que vem

Com o fim da temporada de 2021, as competições de 2022 começam a se aproximar no calendário. Além de campeonatos estaduais no Brasil, um dos primeiros torneios que acontecerá no início do ano é o Mundial de Clubes. Com o Palmeiras representando a América do Sul e o Chelsea representado a Europa, a competição já tem todos os classificados garantidos. Por isso, confira quem está classificado para o Mundial de Clubes 2022.

Quem está classificado para o Mundial de Clubes em 2022?

Os times classificados para o Mundial de Clubes de 2022 são: Palmeiras (América do Sul), Chelsea (Europa), Al Hilal (Ásia), Monterrey (CONCACAF), Al-Ahly (África), Al Jazira (Emirados Árabes Unidos) e Auckland City (Oceania).

Exceto o Al Jazira, que é o representante do país sede (EAU), todas as outras equipes foram campeãs continentais e ocuparão essas vagas na competição.

Apesar do torneio acontecer no início de 2022, essa edição do Mundial de Clubes é válida por 2021, já que reúne todos os campeões desse ano.

Confrontos do Mundial de Clubes em 2022

Em novembro, a FIFA fez o sorteio do chaveamento e dos confrontos válidos pela competição mundial. O primeiro jogo será Al Jazira (EAU) x Auckland City (Oceania), no dia 3 de fevereiro (quarta-feira), pela primeira fase.

Na sequência, Al-Ahly (África) e Monterrey (América Central e do Norte) se enfrentam, no sábado (5) em jogo da segunda fase. O vencedor da primeira fase joga contra o Al-Hilal (Ásia), no sábado (5), também pela segunda fase.

O vencedor de Al-Ahly x Monterrey enfrenta o Palmeiras (América do Sul) na semifinal 1, na terça-feira (8). Enquanto a equipe vitoriosa entre Al-Hilal, Al Jazira ou Auckland City pegará o Chelsea (Europa) na semifinal 2, na quarta-feira (9).

Os dois vencedores das semifinais se enfrentam na final, no sábado (12), e decidem o título do Mundial de Clubes. Os perdedores das semifinais, também no sábado (12), na disputa pelo terceiro lugar.

Onde vai ser o Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes de 2022 vai ser nos Emirados Árabes Unidos, no Oriente Médio, na Ásia.

A competição seria realizada no Japão, que desistiu por conta da situação de COVID-19 no país.

A prefeitura do Rio de Janeiro cogitou a possibilidade de receber o Mundial de Clubes em 2022, mas mão formalizou o pedido. A África do Sul se candidatou oficialmente para sediar o torneio, mas a FIFA optou pelos EAU mesmo.

O país asiático já sediou a competição em quatro oportunidades (2009, 2010, 2017 e 2018) e o time europeu se consagrou campeão em todas essas ocasiões (respectivamente Barcelona, Inter de Milão e Real Madrid duas vezes).

Quem é o atual campeão do Mundial de Clubes?

O atual campeão do Mundial de Clubes é o Bayern de Munique, da Alemanha. O time bávaro conquistou a competição em fevereiro de 2021, quando derrotou o Tigres, do México, por 1 a 0 com gol de Pavard, no Education City Stadium, no Catar.

O Palmeiras também estava nessa edição do torneio, mas foi eliminado pela própria equipe mexicana que disputou a final. Na decisão de terceiro lugar, o Verdão empatou em 0 a 0 com o Al Ahly e foi derrotado nos pênaltis por 3 a 2.

A última vez em que um clube não europeu foi campeão mundial foi em 2012, quando o Corinthians, de Tite, Cássio e companhia, venceu o próprio Chelsea por 1 a 0, com gol de Guerrero, em Yokohama, no Japão.

Desde então foram oito títulos europeus.

Quais times brasileiros são campeões mundiais?

Os times brasileiros campeões mundiais são: São Paulo três vezes (1992, 1993 e 2005), o Santos duas vezes (1962 e 1963), o Corinthians duas vezes (2000 e 2012), o Flamengo uma vez (1981), o Internacional uma vez (2006) e o Grêmio uma vez também (1983).

Em 1992, o São Paulo venceu o Barcelona, da Espanha, por 2 a 1, com dois gols de Raí, em Tóquio, no Japão, e conquistou sua primeira Copa Europeia/Sul-Americana, conhecida como Copa Toyota ou Copa Intercontinental. Em 1993, com gols de Palhinha, Toninho Cerezo e Muller, o Tricolor venceu o Milan, da Itália, por 3 a 2 e foi bicampeão da competição novamente na capital nipônica. Em ambas as edições, o formato era jogo único entre o campeão europeu e o campeão sul-americano.

Em 2005, com gol de Amoroso, o São Paulo conquistou o tricampeonato mundial ao derrotar o Liverpool, da Inglaterra, por 1 a 0 com grande atuação do goleiro Rogério Ceni, eleito melhor jogador da competição.

Em 1962, o Santos foi levou o título da Copa Internacional ao derrotar o Benfica, de Portugal, duas vezes, por 3 a 2 e por 5 a 2, com cinco gols de Pelé nesses dois jogos. Em 1963, o Alvinegro praiano foi bicampeão do torneio em cima do Milan, ao vencer o primeiro jogo por 4 a 2, perder o segundo pelo mesmo placar e sair vitorioso do terceiro por 1 a 0 com gol de Dalmo.

Em 2000, na tentativa da primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, o Corinthians foi campeão do mundo após empatar com o Vasco por 0 a 0, no Maracanã, e vencer nos pênaltis por 4 a 3. Em 2012, em Yokohama, no Japão, o Timão venceu o Chelsea, da Inglaterra, por 1 a 0, com gol de Guerrero e grande atuação de Cássio, para garantir seu segundo título do Mundial.

O Flamengo foi campeão mundial em 1981, ao derrotar o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, no Estádio Nacional. Com dois gols de Nunes e um de Adílio, o time carioca passou por cima dos ingleses e se sagrou vencedor da Copa Intercontinental daquele ano.

Em 2006, o Internacional se sagrou campeão do Mundial de Clubes quando venceu o Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão. Recuado na defesa quase o jogo inteiro, o Colorado marcou com Adriano Gabiru aos 38 minutos do segundo tempo e conseguiu impedir o time espanhol de empatar, garantindo o primeiro título mundial da equipe.

Em 1983, o Grêmio também foi campeão da Copa Europeia/Sul-Americana, assim como Santos, Flamengo e São Paulo, ao derrotar o Hamburgo, da Alemanha, por 2 a 1, com dois gols de Renato Gaúcho. A partida foi 1 a 1 no tempo regulamentar e, aos três minutos da primeira etapa da prorrogação, o time de Porto Alegre marcou o gol que daria a conquista do Mundial.

