Onde assistir a entrega da Bola de Ouro 2022 ao vivo e de graça

A 66ª edição da cerimônia da Bola de Ouro 2022 será realizada hoje e todos os olhos estão voltados para Karim Benzema, craque do Real Madrid Benzema apontado como o favorito da premiação. O sete vezes vencedor Lionel Messi é um notável ausente da lista final, sem conseguir se classificar pela primeira vez desde 2005.

Transmissão ao vivo Bola de Ouro 2022

A cerimônia será transmitida ao vivo e gratuita no canal e site do L’Equipe no YouTube. No Brasil, a cerimônia da Bola de Ouro estará disponível na TV pelo SporTV, na TV fechada, a partir das 15h30.

CLIQUE AQUI PARA ACOMPANHAR A CERIMÔNIA DA BALLON D’OR AO VIVO!

Quem vai ganhar a Bola de Ouro 2022?

Karim Benzema do Real Madrid, e Alexia Putellas, do Barcelona, ​​são os grandes favoritos para ganhar a Bola de Ouro deste ano, com suas esperanças impulsionadas por uma mudança de regra que fará com que os resultados do prêmio sejam baseados na temporada anterior, em vez de um ano civil.

A esta altura, seria uma surpresa se Benzema não ganhasse o prêmio mais prestigioso do futebol, mas há muitos grandes nomes na disputa.

A Premier League está amplamente representada com todos Trent Alexander-Arnold, Harry Kane, Phil Foden, Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo na lista de finalistas, juntamente com Bernardo Silva, Heung-min Son e Riyad Mahrez, para citar apenas alguns.

Veja os indicados da Bola de Ouro 2022

Antonio Rüdiger (ALE, Real Madrid, Zagueiro)

Bernardo Silva (POR, Manchester City, Meia)

Casemiro (BRA, Real Madrid, Volante)

Christopher Nkunku (FRA, RB Leipzig, Meia)

Cristiano Ronaldo (POR, Manchester United, Atacante)

Darwin Núñez (URU, Liverpool, Atacante)

Dusan Vlahovic (SER, Juventus, Atacante)

Erling Haaland (NOR, Manchester City, Atacante)

Fabinho (BRA, Liverpool, Volante)

Harry Kane (ING, Tottenham, Atacante)

Heung-Min Son (COR, Tottenham, Atacante)

João Cancelo (POR, Manchester City, Lateral-direito)

Joshua Kimmich (ALE, Bayern de Munique, Volante)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid, Atacante)

Kevin de Bruyne (BEL, Manchester City, Meia)

Kylian Mbappé (FRA, PSG, Atacante)

Luis Díaz (COL, Liverpool, Atacante)

Luka Modric (CRO, Real Madrid, Meia)

Mike Maignan (FRA, Milan, Goleiro)

Mohamed Salah (EGI, Liverpool, Atacante)

Phil Foden (ING, Manchester City, Atacante)

Rafael Leão (POR, Milan, Atacante)

Riyad Mahrez (ARG, Manchester City, Meia)

Robert Lewandowski (POL, Barcelona, Atacante)

Sadio Mané (SEN, Bayern de Munique, Atacante)

Sébastien Haller (COS, Borussia Dortmund, Atacante)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid, Goleiro)

Trent Alexander-Arnold (ING, Liverpool, Lateral-direito)

Vinicius Junior (BRA, Real Madrid, Atacante)

Virgil van Dijk (HOL, Liverpool, Zagueiro)