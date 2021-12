Quem ganhou a Copa do Nordeste Sub-20: Vitória é campeão

Confira como foi a final da Copa do Nordeste Sub-20. Foto: Reprodução / Youtube Copa do Nordeste

O Vitória foi quem ganhou a Copa do Nordeste Sub-20 em 2021. Após vencer o Fluminense-PI por 1 a 0 neste sábado, 18/12, o clube da Bahia confirmou o título na temporada. A conquista soma o sexto troféu na competição, tendo vencido em 2004, 2006, 2015, 2017 e 2019. Veja como foi a final.

O Vitória é quem foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20 em 2021. Em jogo realizado em Salvador, no Estádio de Pituaçu contra o Fluminense-PI em 18/12, o Leão leva o troféu pela sexta vez na história do torneio. Os outros cinco títulos aconteceram em 2004, 2006, 2015, 2017 e 2019.

O time campeão do Vitória foi para campo neste sábado com João Vitor; Israel, Guilherme Kayron, Ronald, Ruan Santos; Alan Pedro, Lucas, Alisson; Edson, Hitalo, Ronaldo

Primeiro tempo da final da Copa do Nordeste

O jogo começou quente, com os dois times levando perigo para a área do adversário para fazer jus na final da competição nordestina. O Vitória, entretanto, foi quem saiu na frente com as melhores oportunidades mesmo não obtendo sucesso.

O Fluminense respondeu aos 7 minutos com Diego onde, na área rival, acabou ficando sem espaço para finalizar. Aos 11, os anfitriões tomaram à frente do jogo e assustaram o goleiro Sebastião com Hítalo de cabeça, mandando ao lado do gol.

Da metade da etapa até o apito, os dois clubes tiveram oportunidades perfeitas de abrir o placar, mas nenhum deles conseguiu com clareza. Do lado dos baianos, Ronaldo e Alisson foram os melhores, enquanto Diego foi o melhor em campo aos visitantes. Nada de gols até o intervalo.

Segundo tempo da final da Copa do Nordeste

A segunda etapa começou quente com o Fluminense pressionando completamente os adversários, começando com Diego logo ao primeiro minuto por cobertura surpreendendo o goleiro do Vitória, que fez a defesa rapidamente. Outra boa chance veio aos 5 minutos com Kaka de cabeça, mandando por cima do gol após a cobrança de escanteio.

A resposta do Vitória veio aos 13 minutos com Wilker, mas novamente sem sucesso de frente com o gol. Um minuto depois, o garoto que saiu do banco deu uma bela assistência para Alan Pedro, com a defesa do Flu afastando.

Aos 20 minutos, Alisson teve a melhor oportunidade ao acertar a bola na trave do Fluminense, fazendo a torcida do rubro-negro aumentar ainda mais a voz. Cinco minutos depois, Alan novamente apareceu bem mandando por cima do gol mais uma vez.

O Vitória continuou pressionando em busca do gol, diferente do desempenho do primeiro tempo onde não conseguiu jogar chegar bem. O Fluminense, no entanto, chegou aos 33 com Tiago, sendo bloqueado pela defesa dos anfitriões.

O Leão ganhou uma falta na entrada da área aos 36 minutos, mas Alisson acertou na barreira. Já o Flu teve chute no cantinho com Tiago, assustando a torcida da casa. O finalzinho da partida teve grandes emoções e muitos chutes ao gol, mas foi Alisson que acertou o gol em cheio em favor do Vitória para ser campeão da Copa do Nordeste Sub-20.

Mesmo atrás do placar, o Fluminense continuou pressionando e

Quem já ganhou a Copa do Nordeste Sub-20?

Apenas seis equipes com as suas respectivas categorias de base venceram a Copa do Nordeste. O Vitória é o maior campeão com seis títulos conquistados, seguido do Fortaleza com dois e Sport, Bahia, Coruripe e Náutico com um cada um.

Dessa maneira, confira todos os títulos da competição já distribuídos ao longo das edições.

2001 – Bahia

2003 – Sport

2004 – Vitória

2005 – Fortaleza

2006 – Vitória

2015 – Vitória

2016 – Coruripe

2017 – Vitória

2018 – Fortaleza

2019 – Vitória

2020 – Náutico

2021 – Vitória

Quando vai começar a Copa do Nordeste de 2022?

A competição profissional da Copa do Nordeste tem início em 22 ou 23 de janeiro de 2022, com a primeira rodada repleta de duelos como Bahia e Sampaio Corrêa, além de CRB contra o Sport.

Dezesseis equipes foram divididas em dois grupos, A e B, em oito cada para disputar a primeira fase, onde um grupo enfrenta o outro, sendo apenas os quatro primeiros de cada chave avançando.

Os grupos foram definidos através de sorteio da CBF. Fortaleza e Sport são cabeças de chave do grupo A, enquanto Bahia, o atual campeão da Copa do Nordeste, e Ceará ficaram no B.

