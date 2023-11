Quem o Fluminense vai enfrentar no Mundial de Clubes 2023?

Campeão da Libertadores após bater o Boca Juniors no Maracanã, o Fluminense está garantido no Mundial de Clubes da FIFA 2023 que começa em 12 de dezembro. O elenco carioca já sabe qual é o caminho se quiser alcançar a final e, quem sabe, enfrentar o Manchester City em busca do seu primeiro Mundial.

Relembre como foi a conquista da Libertadores 2023 do Fluminense

Quem vai ser o adversário do Fluminense no Mundial de Clubes?

O adversário do Fluminense na semifinal poderá ser o Al Ahly FC, do Egito, o Al Ittihad FC, da Arábia Saudita, ou o Auckland City, da Nova Zelândia. Após conquistar o seu primeiro troféu internacional, o Tricolor das Laranjeiras agora vai em busca do inédito título mundial.

O Mundial de Clubes será jogado de 12 a 22 de dezembro de 2023, em Jidá, na Arábia Saudita, sob o tradicional formato. O Estádio Rei Abdullah Sports City e o Estádio Príncipe Abdullah al-Faisal receberão todos os confrontos da competição.

Esta é a 20ª edição do Mundial de Clubes da FIFA e tudo indica que deve ser a última disputada no atual formato, disputado desde 2005, que traz sete representantes de cada continente incluindo o convidado do país. Por ter conquistado a Libertadores, o Fluminense tem a vantagem de começar o Mundial na semifinal, sem passar pela primeira e a segunda rodada.

Além do Fluminense, participam do mundial o Manchester City (Inglaterra), Urawa Reds (Japão), Al Ahly FC (Egito), Club León (México), Auckland City FC (Nova Zelândia) e Al Ittihad FC (Arábia Saudita).

Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023

O Fluminense estreia no Mundial de Clubes em 18 de dezembro, na Arábia Saudita, contra o Al Ahly FC ou o vencedor da primeira rodada. Todas as fases são disputadas em partida única, com direito à prorrogação e disputa de pênaltis em caso de empate.

Para entender o caminho do Fluminense, acompanhe o chaveamento definido, disponível no site da FIFA.

Primeira rodada:

Jogo 1: Al Ittihad FC x Auckland City

Data: terça-feira, 12 de dezembro às 15h (de Brasília)

Segunda rodada:

Jogo 2: Al Ahly FC x Vencedor do jogo 1

Data: sexta-feira, 15 de dezembro às 11h30 (de Brasília)

Jogo 3: Club León x Urawa Reds

Data: sexta-feira, 15 de dezembro às 15h (de Brasília)

Semifinais:

Fluminense x Al Ahly FC, Al Ittihad FC ou Auckland City

Data: segunda-feira, 18 de dezembro às 15h (de Brasília)

Club León ou Urawa Reds x Manchester City

Data: terça-feira, 19 de dezembro às 15h (de Brasília)

Disputa pelo 3º lugar:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Data: sexta-feira, 22 de dezembro às 11h30 (de Brasília)

Final:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data: sexta-feira, 22 de dezembro às 15h (de Brasília)

Onde assistir o Mundial de Clubes em 2023?

O Mundial de Clubes com o Fluminense será transmitido com exclusividade na Globo, na TV aberta, e na plataforma de vídeos CazéTV, no Youtube, de acordo com informações do jornalista Allan Simon, do portal UOL. O torcedor pode acompanhar ao vivo em qualquer lugar do país.

Na edição passada, a Globo também exibiu as partidas do Mundial de Clubes com a participação do Flamengo, em derrota para o Al Hilal na semifinal. Os direitos também já pertenceram à Band, na TV aberta, com a disputa entre Palmeiras e Chelsea na final.

Já a CazéTV, no Youtube, irá exibir de graça a competição em parceria com a LiveMode, empresa de mídia e marketing brasileira. Na temporada passada, a plataforma também exibiu o torneio com o Flamengo de graça para todo o país.

Na TV paga, também dá para acompanhar no Sportv, canal da TV Globo.

