Quem são os cabeças de chave da Copa do Mundo 2022 no sorteio?

Para o sorteio da fase de grupos na Copa do Mundo, oito seleções serão os cabeças de chave. Incluídas no pote 1, as equipes são as sete melhores colocadas no Ranking da FIFA e, por isso, determinam os agrupamentos na primeira fase. Acompanhe a seguir quais serão as cabeças de chave da Copa do Mundo 2022 e como vai funcionar o sorteio.

Cabeças de chave da Copa do Mundo 2022

Além do anfitrião Catar, Bélgica, Brasil, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal são as cabeças de chave da Copa do Mundo 2022.

As sete equipes mais bem classificadas, além do anfitrião Catar FIFA, são escolhidas para encabeçarem os grupos na primeira fase da competição, conhecendo os adversários nos outros potes.

A FIFA informou que o Ranking de Seleções divulgado no dia 31 de março, um dia antes do sorteio, é o que vai determinar cada uma das posições das equipes para os potes. No entanto, de acordo com as atuais posições, o torcedor pode ter uma ideia de quem serão os cabeças de chave.

Potes do sorteio da Copa do Mundo

Para o sorteio da Copa do Mundo na próxima sexta-feira, 1º de abril de 2022, a partir das 13h (Horário de Brasília), quatro potes serão utilizados. No Pote 1, como dito anteriormente, ficam os cabeças de chave, seguindo os sete primeiros colocados no Ranking da FIFA, com exceção do anfitrião Catar.

No Pote 2, ficam as equipes que terminam entre as posições 8 até 15 no ranking da FIFA. Entretanto, é necessário observar as atualizações após a divulgação do último ranking do ano.

Já no Pote 3, ficam os classificados do 16 ao 23. Por fim, no Pote 4, entram as posições de número 24 até 28, além dos últimos três times que se garantem através da repescagem europeia e os dois na repescagem mundial.

É importante ressaltar que o último ranking da FIFA de Seleções será divulgado na quinta-feira, 31 de março, com atualizações e mudanças entre as posições.

Confira a seguir os potes completos até o momento para o sorteio da Copa do Mundo de 2022.

POTE 1: Catar, Brasil, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal

POTE 2: Dinamarca, Holanda, Alemanha, México, Estados Unidos, Suíça, Uruguai e Croácia

POTE 3: Senegal, Irã, Japão, Sérvia, Polônia, Coreia do Sul, Marrocos e Canadá

POTE 4: Tunísia, Equador, Arábia Saudita, Gana, Camarões, País de Gales/Escócia/Ucrânia e dois vencedores da repescagem (Costa Rica ou Nova Zelândia ou Ilhas Salomão e Peru ou Austrália ou Emirados Árabes Unidos)

Quem o Brasil pode enfrentar no sorteio da Copa?

Como o Brasil integra o primeiro pote do sorteio, entre os cabeças de chave da Copa do Mundo 2022, a seleção pode encontrar grandes adversários logo na primeira fase.

Começando com a Holanda e a Alemanha, que estarão no Pote 2 do sorteio na próxima sexta-feira e, por isso, podem cruzar o caminho do Brasil.

Outras equipes que também podem estar no segundo pote são Dinamarca, Suíça, Uruguai e Croácia, todas consideradas grandes seleções pelos torcedores.

Quando será a Copa do Mundo 2022?

A Copa do Mundo de 2022 vai dar o pontapé inicial em 21 de novembro, no Al Khor Stadium, na cidade de Al Khor, com a primeira partida da fase de grupos.

O mata-mata da Copa terá início em 3 de dezembro. A final entre os dois finalistas, entretanto, será disputada no dia 18 de dezembro, no Lusail Stadium, em Lusail. É importante ressaltar que, por conta das altas temperaturas no meio do ano no Catar, a FIFA optou por realizar a competição no fim do ano, durante o inverno.

