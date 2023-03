Com o início das quartas de final, confira como está a tabela completa do Paulistão na temporada de 2023

Classificação geral do Paulistão 2023: tabela atualizada no mata-mata

Mesmo com o fim da fase de grupos no Paulistão, a tabela de classificação geral continua a ser atualizada entre as equipes no mata-mata. As melhores campanhas tem a vantagem de decidir em casa. Confira a tabela completa e atualizada durante as quartas de final e a semifinal.

Classificação geral do Paulistão 2023

Dezesseis equipes disputam o Campeonato Paulista. Na primeira fase jogam as doze rodadas em pontos corridos onde cada vitória e empate contabilizam para formar a classificação geral de cada participante.

O time de melhor campanha tem vantagem no mata-mata, ou seja, nas quartas de final e semifinal pode jogar em casa, além de enfrentar sempre a pior campanha. Na final, tem direito a protagonizar a partida de volta no seu próprio estádio.

Com a semifinal já definida, confira a classificação geral.

1 Palmeiras - 31 pontos

2 São Bernardo - 26 pontos

3 São Paulo - 24 pontos

4 Água Santa - 24 pontos

5 RB Bragantino - 23 pontos

6 Corinthians - 23 pontos

7 Mirassol - 15 pontos

8 Guarani - 14 pontos

9 Botafogo SP - 14 pontos

10 Santo André - 14 pontos

11 Santos - 14 pontos

12 Ituano - 13 pontos

13 Inter de Limeira - 11 pontos

15 São Bento - 10 pontos

16 Ferroviária - 9 pontos

Semifinais do Paulistão

Palmeiras, Água Santa, RB Bragantino e Ituano disputarão a semifinal em partida única no Paulista no próximo domingo, 19 de março, com horários a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis será iniciada, não tem prorrogação.

Palmeiras x Ituano

Data: Domingo, 19/03 com horário a ser definido

Local: Allianz Parque

Água Santa x RB Bragantino

Data: Domingo, 19/03 com horário a ser definido

Local: Arena Diamar, em Diadema

Quem vai decidir em casa?

De acordo com o regulamento, a primeira e a segunda melhor campanha jogam em casa a semifinal. Neste caso, Palmeiras e Água Santa terão o privilégio de disputarem em casa, no Allianz Parque e a Arena Inamar, na cidade de Diadema.

Os dois vão enfrentar a quarta e a terceira melhor campanha da competição, respectivamente. Como o Verdão é o primeiro colocado, garante a vantagem de jogar contra o pior desempenho do torneio.

Na final, em ida e volta, o regulamento determina também que o time com a melhor campanha entre os dois finalistas jogue em casa na volta.

