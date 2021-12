Com a saída de Cuca, treinador que ganhou a Tríplice Coroa em 2021, confira os nomes livres no mercado

Quem será o novo técnico do Atlético Mineiro? Veja as opções do Galo

Quem será o novo técnico do Atlético Mineiro? Veja as opções do Galo

Mesmo depois de ganhar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Mineiro em 2021, o Galo confirmou que Cuca não será o treinador no ano que vem. Agora, o clube vai para o mercado procurar o substituto para a próxima temporada, buscando repetir o sucesso. Confira os melhores nomes para ser o novo técnico do Atlético Mineiro.

Atlético Mineiro revela saída de Cuca e busca novo técnico

O ano de 2021 foi especial para o Galo. Ao vencer a Copa do Brasil, Brasileirão e o Campeonato Mineiro, o elenco foi coroado como o melhor time da temporada, assim como o treinador Cuca. No entanto, o clube de Belo Horizonte não dará continuidade ao trabalho do profissional.

De acordo com a rádio Itatiaia, o comandante de 59 anos entregou o cargo para a diretoria do Galo alegando motivos familiares, além de prometer não assinar com nenhum outro time na próxima temporada.

Com o caminho livre no comando técnico, o Atlético Mineiro já entrou para o mercado de treinador disponíveis em busca do substituto perfeito em 2022, a fim de repetir o mesmo sucesso nos gramados do Brasil. Mas quais são os nomes livres no mercado?

Jorge Jesus pode ser o novo técnico do Galo

Com a demissão de Jorge Jesus do Benfica confirmada, o técnico português de 67 anos agora está livre no mercado do futebol. E, para a surpresa dos torcedores mineiros e principalmente flamenguistas, o técnico tornou-se o principal alvo do Atlético Mineiro.

O Mister assumiu o Benfica em agosto de 2020, logo após dirigir o Flamengo por dois anos. No entanto, entre as duas temporadas, não obteve sucesso e, com o apoio da torcida de Lisboa pedindo a saída do treinador, o clube português confirmou a rescisão de contrato. O Flamengo chegou a conversar com Jorge Jesus para repatriar o comandante, mas o pedido foi negado.

Agora, livre para assinar com quem quiser, Jorge Jesus pode pintar novamente no Brasil. Em seu currículo constam passagens por Amora FC, Felgueiras, CF União, Estrela, Vitória FC, Vitória SC, Moreirense, Braga, Belenenses, Sporting, Leiria, e o Ak Hilal.

Renato Gaúcho técnico do Galo?

Depois de uma temporada catastrófica sob o comando do Flamengo, Renato Gaúcho está livre no mercado para assinar com um novo clube.

O técnico e ex-jogador de 59 anos tem passagens por Fluminense, Vasco, Bahia, Grêmio, Athletico-PR e por fim o Flamengo, isto é, possui vasta experiência com o futebol brasileiro. No entanto, o seu método de trabalho coloca em xeque muito do que o Galo procura

Em 2021, entretanto, o Galo chegou a negociar com o Renato antes de assinar com Cuca, mas preferiu repatriar o comandante que ganhou a Libertadores em 2013, a primeira da história. Porém, para a temporada de 2022, o nome do técnico carioca é o último da fila para a diretoria, de acordo com informações do portal Globo Esporte.

Fernando Diniz está sem clube

Após uma passagem discreta e sem muito brilho no Vasco pela Série B, o comandante deixou o comando do clube em novembro. Agora, Fernando Diniz, 47 anos, está disponível no mercado para ser treinador de qualquer outro clube que se interessar.

Experiente com o futebol brasileiro, Diniz já treinou o Botafogo-SP, Audax, Paraná, Oeste, Guarani, Athletico-PR, São Paulo, Fluminense, Santos e por fim o Vasco, o seu último trabalho enquanto disputou a Série B do Campeonato Brasileiro.

Seu trabalho no São Paulo foi arduamente criticado, tendo 77 jogos com 36 vitórias, 20 empates e 21 derrotas. Depois, contratado pelo Santos para evitar uma maior crise, também não foi bem, permanecendo somente quatro meses. Agora, está livre no mercado e pode ser uma opção para a Diretoria do Inter.

Felipão técnico do Atlético Mineiro?

Luiz Felipe Scolari, comandante de 73 anos, pode ser o novo treinador do Galo. Sem clube desde que deixou o Grêmio em outubro de 2021, após a derrocada do elenco no Campeonato Brasileiro para a segunda divisão, o profissional pode receber uma proposta do Galo para assumir o elenco no ano que vem.

Mesmo com anos de história no futebol brasileiro e também internacional, Felipão não é o favorito da torcida mineira, mas pode ser contratado pelo clube. Em seu currículo constam passagens por CSA, Juventude, Brasil de Pelotas, Shabab, Grêmio, Goiás, Qadsia FC, Seleção do Kuwait, Criciúma, Al Ahli, Palmeiras, Seleção de Portugal, Chelsea, Bunyodkor, Júbilo Iwata, Evergrande e Cruzeiro.

Diego Aguirre novo técnico do Atlético Mineiro?

Sem trabalho desde que foi desligado do Internacional ao fim da temporada, Diego Aguirre também está livre no mercado e pode ser uma boa opção para o Atlético de Minas. O uruguaio de 56 anos teve uma breve passagem pelo Galo, o que pode ajudar na hora de uma possível contratação.

Aguirre já treinou o Plaza Colonia, SD Aucas, Peñarol, Wanderers, Alianza Lima, a Seleção Sub-20 do Uruguai, Al-Rayyan SC, Al-Gharafa, Internacional, o próprio Galo e o São Paulo. O seu método de trabalho é bem visto pela torcida, mas o seu nome também não é um dos favoritos na escolha.

Tabela da Copa do Brasil 2022: calendário, datas e regulamento