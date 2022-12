Quem vai jogar a Recopa 2023? Saiba quem será o adversário do Flamengo

Organizada pela Conmebol, a Recopa Sul-Americana reúne os campeões da Copa Sul-Americana e Libertadores em disputa para saber quem é a melhor equipe na temporada. Classificado para a Recopa 2023, o Flamengo já sabe quem vai encontrar pela frente.

LEIA TAMBÉM: Qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo?

Quem o Flamengo vai enfrentar na Recopa 2023?

Flamengo e Independiente Del Valle vão jogar a Recopa Sul-Americana de 2023. O elenco carioca venceu a Libertadores e o time equatoriano levou a melhor contra o São Paulo e faturou a Copa Sul-Americana.

Esta é a segunda vez que as equipes se enfrentam na Recopa. Em 2020, cada um deles venceu as competições e se enfrentaram no pequeno torneio pelo troféu dourado. No entanto, o Flamengo foi o vencedor.

Disputada em ida e volta, a Conmebol confirmou que os confrontos da Recopa serão disputados em 8 e 15 de fevereiro do ano que vem. Porém, como o Flamengo também vai jogar o Mundial de Clubes da FIFA, a Conmebol deverá alterar as datas dos jogos para facilitar a logística ao time brasileiro.

Confira o esquema completo da Recopa 2023 com entre Flamengo e Independiente. Como o Flamengo ganhou a Libertadores, tem a vantagem de jogar a volta em casa.

JOGO DE IDA:

Independiente Del Valle x Flamengo - horário indefinido

Quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023

Estádio Banco Guayaquil, no Equador

JOGO DE VOLTA:

Flamengo x Independiente Del Valle - horário indefinido

Quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Como que funciona a Recopa?

A Recopa Sul-Americana é realizada pela Conmebol desde 1989, reunindo os campeões da Copa Sul-Americana e Libertadores em um pequeno torneio pelo título de melhor equipe do continente sul-americano.

A competição é disputada em jogos de ida e volta, onde o vencedor da Libertadores tem a vantagem de jogar a volta em casa. A Conmebol sempre faz a Recopa um ano depois da conquista dos títulos, ou seja, cada um deles tem muito tempo para se preparar para o confronto.

Em caso de empate, a prorrogação é iniciada com dois tempos de 15 minutos. Se a igualdade persistir na soma dos placares, aí a disputa de pênaltis define o vencedor.

Quantos título da Recopa o Flamengo?

O Flamengo tem apenas um título da Recopa Sul-Americana, competição organizada pela Conmebol.

Em 2019, o elenco carioca venceu o River Plate na final da Libertadores em Lima, no Peru. Um ano depois, no início da temporada, enfrentou o Independiente del Valle, do Equador, na Recopa. Em quito, no Equador, empate em 2 a 2 para os elencos.

Na volta, no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0, levantando pela primeira vez o troféu. Além da primeira conquista, essa foi a primeira vez que o Rubro-Negro disputou a competição da Conmebol.

Quem é o atual campeão da Recopa?

O Palmeiras é o atual campeão da Recopa Sul-Americana.

Em 2022, o Verdão conquistou o título da Libertadores ao derrotar o Flamengo na prorrogação. Garantiu o direito de disputar a Recopa, pequeno torneio da Conmebol que reúne os dois vencedores da temporada.

No primeiro jogo, na Arena da Baixada, Athletico e Palmeiras empataram em 2 a 2, com gols de Terans, Marlos, Jailson e Raphael Veiga.

Na volta, no Allianz Parque, o Palmeiras levou a melhor e venceu o Furacão por 2 a 0, com gols de Zé Rafael e Danilo no segundo tempo.

Relembre como foi a conquista do Verdão na Recopa 2022.



LEIA TAMBÉM:

Qual vai ser o salário do Vitor Pereira no Flamengo em 2023

Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Por onde anda Waldemar Lemos, técnico do Flamengo em 2003?