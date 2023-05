Quem vai transmitir jogo do Fortaleza hoje na Sul-Americana - 04/05

Líder no grupo H com vantagem, o Fortaleza entra em campo nesta quinta-feira, 04 de maio, para enfrentar o Estudiantes de Mérida pela terceira rodada da Sul-Americana. A bola rola no jogo do Fortaleza hoje às 21h (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

Com 100% de aproveitamento, o Fortaleza contabiliza seis pontos em duas vitórias. Já o Estudiantes ainda não marcou pontos na competição.

Como assistir jogo do Fortaleza hoje ao vivo

O Paramount Plus transmite o jogo do Fortaleza hoje na Sul-Americana no streaming para assinantes. Nenhum canal de TV vai exibir o duelo contra o Estudiantes de Mérida nesta quinta-feira.

O serviço de streaming é a única maneira de assistir o embate da terceira rodada da Sul-Americana. Dá para assistir a partida no computador ou em qualquer dispositivo móvel com acesso à internet.

A transmissão está disponível em qualquer lugar do Brasil por R$ 14,90 por mês.

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Arena Castelão

Onde assistir: Paramount+

Escalações de Fortaleza x Estudiantes de Mérida

O confronto desta quinta-feira entre Fortaleza e Estudiantes de Mérida é válido pela terceira rodada da competição, na fase de grupos. O técnico Juan Pablo Vojvoda deverá manter a escalação 100% titular.

No lado do Estudiantes, o atacante Junior Paredes foi expulso na última rodada e por isso não pode jogar nesta quinta.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Titi, Lucas Esteves, Marcelo Benevenuto; Moisés, Zé Welison, Hércules, Calebe; Martín Lucero e Thiago Galhardo.

Estudiantes de Mérida: Velásquez; José Penilla Herrera, Matos, Doldán; Flores, Peña, Rodríguez Pérez, Guaramoto; Gómez, Zorilla e Néstor Canelón.

Como está o Fortaleza?

O Fortaleza se mantém na liderança do grupo com seis pontos, ou seja, 100% de aproveitamento na competição com duas vitórias diante do San Lorenzo e Palestino.

O time cearense se classificou para a Sul-Americana depois de perder a fase eliminatória da Libertadores para o Cerro Porteño.

O San Lorenzo ocupa a segunda posição com quatro pontos depois de ganhar uma partida e empatar a outra. O Palestino se encontra na mesma situação, enquanto o Estudiantes de Mérida sequer pontuou.

GRUPO H - Sul Americana 2023

1 Fortaleza - 6 pontos

2 San Lorenzo - 4 pontos

3 Palestino - 4 pontos

4 Estudiantes - 0 pontos

Data das oitavas de final

As oitavas de final na Copa Sul-Americana da temporada serão disputadas em agosto, entre os dias 2 a 9. Antes, o sorteio marcado para o dia 21 de julho vai definir cada um dos confrontos.

No entanto, diferente da Libertadores, a Sul-Americana realiza os playoffs entre 12 a 19 de julho com o segundo colocado de cada grupo com os terceiros da Libertadores.

A transmissão continua nos canais SBT, ESPN, Star Plus e Paramount+.

⚽📺 Mais uma semana de CONMEBOL #Sudamericana chegando! A tabela e onde ver na TV os jogos pela terceira rodada da Fase de Grupos.#GrandeConquista pic.twitter.com/y3VFGZiFJf — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 1, 2023



