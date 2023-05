Quem vai transmitir jogo do Santos hoje na Sul-Americana - 02/05

Confronto vale a liderança do grupo do Peixe na competição

O Newell's Old Boys recebe o Santos no Estádio Marcelo Bielsa, em Rosário, nesta terça-feira, 02 de maio, pela terceira rodada do grupo E na Copa Sul-Americana. O jogo do Santos hoje está programado para começar às 21h30, horário de Brasília.

O time argentino ocupa a liderança com seis pontos, enquanto o Peixe tem quatro pontos na vice-liderança.

Transmissão do jogo do Santos hoje ao vivo

A partida entre Newell's Old Boys e Santos hoje terá transmissão ao vivo na TV aberta, no SBT, e no canal pago da ESPN 4, que exibe o duelo para toda a sua rede. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil.

O SBT está disponível em todos os estados do Brasil ao vivo de graça. Téo José vai narrar a partida ao lado dos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

Por outro lado, a ESPN está disponível em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É só sintonizar ao vivo em seu televisor e curtir do conforto do seu sofá. O grupo ESPN é o responsável pelos direitos de imagens da Copa Sul-Americana. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir o jogo desta terça-feira.

Assistir Santos online hoje

Para o torcedor assistir online o jogo do Santos hoje é só entrar no site do SBT, aplicativo SBT Vídeos ou Star Plus, serviço de streaming da ESPN.

Entre no site do SBT (www.sbt.com.br) ou no aplicativo do SBT Vídeos e assista de graça. Já o Star Plus só está disponível para assinantes.

Acesse o site (www.starplus.com), faça o login com o email e a senha caso seja assinante. Caso contrário, clique em "assine agora" e escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso.

Dá para assistir o Star Plus no computador, celular, tablet e smartv.

TV : SBT e ESPN 4

: SBT e ESPN 4 Streaming: Site do SBT, SBT Vídeos e Star +

Escalações de Newell's Old Boys x Santos

Em busca do triunfo para assumir a liderança do grupo na primeira fase, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. Para o Santos, os desfalques são Lucas Barbosa, Felipe Jonatan, Luan Dias e João Lucas.

O Newell's, da Argentina, não tem desfalques, por isso deverá manter a escalação 100% titular.

Newell's Old Boys: Hoyos; Méndez, Velázquez, Ortiz, Pitton; Pérez, Sfoza, Sebastián Montenegro; Portillo, Reasco e Menéndez.

Santos: João Paulo; Santos, Messias, Lucas Pires, Eduardo Bauermann; Lucas Lima, Fernández, Dodi; Marcos Leonardo, Soteldo e Mendoza.

Grupo do Santos na Sul-Americana

O Santos está no grupo E ao lado do Newell's Old Boys, Audax Italiano e Bloomind na primeira fase da Copa Sul-Americana da temporada. A liderança está em jogo nesta terça-feira, onde o vencedor vai assumir a primeira posição e quem sabe manter a vantagem contra os rivais.

Seis jogos são disputados na fase de grupos da competição, onde cada time se enfrenta duas vezes: uma como mandante e a outra como visitante. O primeiro colocado do grupo vai para as oitavas direto, enquanto o segundo disputará os playoffs com os terceiros lugares da Libertadores.

GRUPO E

1 Newell's Old Boys - 6 pontos

2 Santos - 4 pontos

3 Audax Italiano - 1 ponto

4 Blooming - 0 pontos

