Quem vai transmitir o Campeonato Paulista 2024?

Em 2024, vai ser possível assistir o Campeonato Paulista na TV aberta, fechada e também na internet de forma gratuita. Com início em 20 de janeiro, o estadual mais acirrado do país contará com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos em busca do primeiro título na temporada.

Onde assistir o Campeonato Paulista 2024 na TV?

O Campeonato Paulista será transmitido na Record, pela TV aberta, e no canal TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura. É possível assistir em todo o Brasil, e não apenas no estado de São Paulo.

A Record, dona dos direitos de transmissão do Paulistão, exibirá um jogo por rodada durante a semana e aos finais de semana. A narração vai ser de Lucas Pereira com participação de Walter Casagrande, Oliveira Andrade, Renato Marsiglia, Bruno Piccinato, Bruno Laurence, Alexandre Oliveira e Márcio Canuto.

Na TNT, disponível em operadoras de TV por assinatura, a emissora exibirá até dois jogos por rodada na temporada. A lista de comentaristas e narradores não está disponível, mas dá para acompanhar em todos os estados do Brasil.

Nenhuma outra emissora com sinal aberto ou fechado pode exibir o Paulistão.

Transmissão do Paulista na internet

O torcedor pode assistir os jogos do Paulistão em 2024 nas plataformas de streaming HBO Max, Paulistão Play e PlayPlus e também no CazéTV no Youtube. Dá para ver tanto no computador, através do site, como no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

O PlayPlus, streaming oficial da Record, disponibiliza de maneira gratuita a programação em tempo real da emissora paulista. É possível acompanhar via web ou no aplicativo do celular, tablet e smartv, basta acessar a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store, baixar o app e fazer a inscrição de graça.

Outra opção é o HBO Max, serviço de streaming da TNT disponível apenas para assinantes. É possível sintonizar a programação no aplicativo e também no site (www.hbomax.com) por diferentes pacotes e preços. O HBO não vai transmitir todos os jogos.

O Paulistão Play, aplicativo oficial da Federação Paulista de Futebol, é uma opção para aqueles que torcem para os times do interior e querem acompanhar todos os detalhes da competição. Acesse www.paulistaoplay.com.br, faça a sua conta e escolha qual o cadastro deseja obter.

Para ver de graça é só sintonizar na CazéTV no Youtube, plataforma de vídeos na internet, com transmissão 100% gratuita e espontânea. O serviço exibirá os jogos do Paulistão para todo o país de acordo com a divisão dos direitos.

Quando inicia o Paulista 2024?

O Campeonato Paulista começa em 20 de janeiro de 2024, sábado, com a primeira rodada da fase de grupos realizando quatro partidas em diferentes horários. O destaque fica para o jogo do Novorizontino contra o Palmeiras, atual campeão, e a estreia do Corinthians diante do Guarani.

O Paulistão é disputado por 16 equipes em quatro etapas: a fase de grupos, quartas de final, semifinal e a final. Na primeira fase os times são divididos em quatro grupos de quatro onde jogam contra todos os outros oponentes, menos contra os integrantes da sua própria chave.

Ao fim das rodadas, os dois melhores de cada chave avançam para as quartas de final e depois a semifinal, ambas em partida única. Apenas a final é jogada em ida e volta, com mando de campo em favor do dono da melhor campanha no Paulistão.

Acompanhe todos os jogos da primeira rodada do Campeonato Paulista.

1ª RODADA DO PAULISTÃO 2024

RB Bragantino x Água Santa

Sábado, 20/01 às 17h15

Estádio Nabi Abi Chedid

Onde assistir: TNT, HBO Max e Paulistão Play

Botafogo SP x Santos

Sábado, 20/01 às 18h

Estádio Santa Cruz

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

São Paulo x Santo André

Sábado, 20/01 às 20h

Estádio Morumbi

Onde assistir: TNT e HBO Max

Ponte Preta x Mirassol

Sábado, 20/01 às 20h15

Estádio Moisés Lucarelli

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

Novorizontino x Palmeiras

Domingo, 21/01 às 16h

Estádio Jorjão

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

São Bernardo x Ituano

Domingo, 21/01 às 16h

Estádio 1º de Maio

Onde assistir: Paulistão Play

Inter de Limeira x Portuguesa

Domingo, 21/01 às 18h

Estádio Limeirão

Onde assistir: CazéTV e Paulistão Play

Corinthians x Guarani

Domingo, 21/01 às 18h

Neo Química Arena

Onde assistir: Record, PlayPlus e Paulistão Play