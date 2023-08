Quem vai transmitir o jogo do Botafogo hoje na Sul-Americana - 09/08

Tem jogo do Botafogo hoje contra o Guaraní nesta quarta-feira, 09 de agosto, nas oitavas de final da Sul-Americana. O Estádio Defensores del Chaco, com capacidade para receber 42 mil torcedores, será o palco do confronto a partir das 19h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Onde vai passar o jogo do Botafogo ao vivo hoje

O Botafogo vai enfrentar o Guaraní hoje, 09, nas oitavas de final da Sul-Americana a partir das 19h, com transmissão do Paramount Plus ao vivo para todo o país. Nenhuma emissora vai exibir o duelo porque os direitos pertencem à plataforma.

O Guaraní vem para o jogo de hoje com a derrota por 5-3 contra o Olímpia, no Campeonato Paraguaio, no último fim de semana. O desafio da vez é virar o resultado contra o Fogão e garantir a vaga para a próxima fase, por isso o treinador Juan Pablo Pumpido vai escalar Muñoz; Salomoni, Moya, Cáceres, Allende; Gil Romero, Moreira Benítez, Rios; Santander, Camacho e Fariña.

Líder do Brasileirão com 13 pontos de vantagem, o Botafogo vem de empate em zero a zero contra o Cruzeiro na rodada do fim de semana. Sem Tiquinho, Patrick de Paula, Luis Henrique, Rafael e Gabriel, o técnico Bruno Lage vai escalar hoje Lucas Perri (Gatito); Di Plácido, Adryelson, Victor Cuesta, Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gustavo; Carlos Eduardo, João Victor e Janderson.

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem: Felipe González Alveal (CHI)

Local: Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Onde assistir: Paramount+

Tiquinho Soares vai jogar hoje?

Artilheiro do Botafogo na temporada, Tiquinho Soares não está disponível para o confronto desta quarta-feira, contra o Guaraní, porque se machucou no domingo contra o Cruzeiro no Brasileirão.

Tiquinho no primeiro em disputa física com Neris, da Raposa, quando sentiu dores e precisou deixar o campo imediatamente. Nas redes sociais, o Botafogo informou que o atacante foi submetido a exame de imagem que confirmaram lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, sem necessidade de cirurgia.

O prazo para Tiquinho voltar a jogar é de cinco semanas, ou seja, ele não entra em campo nesta quarta-feira na Sul-Americana, tornando-se desfalque para o Alvinegro também na reta final do Brasileirão.

Do que o Botafogo precisa para se classificar?

O Botafogo só precisa do empate para se classificar para as quartas de final da Sul-Americana. O Glorioso venceu o primeiro jogo do confronto contra o Guaraní por 2-1 na última quarta-feira, e por isso tem a vantagem para carimbar o passaporte.

A vitória em qualquer placar também dá a vaga para o alvinegro, enquanto o Guaraní precisa vencer por dois gols ou mais na diferença, caso contrário a disputa de pênaltis definirá quem avança entre os dois.

Vitória =

Botafogo classificado

Empate =

Botafogo classificado

Vitória do Guaraní por 1 gol =

Pênaltis

Vitória do Guaraní por 2 gols ou mais =

Guaraní classificado

