Quem vai transmitir o jogo do Botafogo online nas quartas hoje - 23/08

Em busca do primeiro título na Sul-Americana, o Botafogo enfrenta o Defensa y Justicia nesta quarta-feira, 23 de agosto, nas quartas de final. O jogo do Botafogo hoje no Estádio Nilton Santos começa às 19h, horário de Brasília, com transmissão exclusiva no streaming.

Este é apenas o primeiro jogo das quartas de final portanto nenhum dos times pode ser eliminado se perder.

Como assistir o jogo do Botafogo hoje no Paramount Plus?

Nenhuma emissora de televisão transmite o jogo do Botafogo e Defensa y Justicia hoje. O Paramount Plus é quem exibe a partida da Sul-Americana para todo o país, às 19h, com narração de João Guilherme e comentários de Jorge Nicola ao vivo.

Não dá para assistir o Paramount de graça, tem que ser assinante por R$ 14,90 por mês para acessar o catálogo de filmes, séries e esportes.

Como assistir o Botafogo no computador:

Visite www.paramountplus.com e escolha a opção 'Fazer Login', no canto direito da tela, e digite o usuário e a senha de assinante. Se o destaque do jogo do Botafogo não estiver disponível no mosaico principal, aí clique na opção 'Esportes', localizada no menu superior.

Role o site e encontre o ícone indicando a transmissão de Botafogo e Defensa y Justicia ao vivo. Se estiver no horário em que o jogo começa, dê 'Ver agora' e assista como e onde quiser.

Como assistir o Botafogo no celular:

Baixe o aplicativo do Paramount+ no celular ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet de graça. Abra a plataforma, clique em 'Faça Login' e digite o email e a senha de assinante.

Depois, role o dedo na sua tela e procure no mosaico principal o ícone da partida do Botafogo. Se não estiver aparecendo, vá no menu superior em 'Esportes', role novamente a página e encontre a propaganda da partida da Sul-Americana.

Assim que encontrar, dê o play e espere carregar para ver como quiser.

Qual é a escalação do Botafogo do jogo de hoje?

Mesmo sem Tiquinho Soares, o Botafogo consegue manter o alto nível dentro de campo. O treinador Bruno Lage, substituto de Luis Castro, que deixou o clube em junho deste ano para assumir o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, vem fazendo um bom trabalho no Brasileirão e na Sul-Americana.

Além de Tiquinho, também são desfalques para o Glorioso os atletas Marçal, Patrick de Paula e Rafael, todos por lesões.

Do lado dos argentinos, o técnico Julio Vaccari não tem desfalques em seu plantel, com a possibilidade de escalar todos os titulares contra o Botafogo nesta quarta-feira.

Quando é a partida de volta entre Defensa y Justicia e Botafogo?

O Botafogo volta a enfrentar o Defensa y Justicia nas quartas de final da Sul-Americana na próxima quarta-feira, 30 de agosto, no Estádio Florencio Sola, na cidade de Banfield, na Argentina. A bola rola às 19h, horário de Brasília, com transmissão exclusiva no Paramount Plus.

O vencedor da partida vai enfrentar o São Paulo ou o LDU Quito na semifinal, tudo vai depender do resultado de ambos os confrontos. O Botafogo nunca ganhou a Sul-Americana, enquanto LDU, São Paulo e Defensa y Justicia possuem um título cada.

Quem somar mais pontos - ou marcar mais gols - na soma dos dois resultados segue vivo na competição. Não há gol fora de casa na Sul-Americana, o critério de desempate em caso de igualdade nos dois placares é a cobrança de pênaltis assim que o segundo tempo regular acabar. Não há prorrogação.

+ Relembre quando foi a última vez que o Botafogo foi campeão brasileiro