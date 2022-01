Rayo Majadahonda x Atletico de Madrid: onde assistir e horário – 06/01

Rayo Majadahonda x Atletico de Madrid se enfrentam nesta quinta-feira, 06/01, a partir das 17h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Rei no Estadio Wanda Metropolitano. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Rayo Majadahonda x Atletico de Madrid: O canal Fox Sports, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa do Rei ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Disputando a terceira divisão do futebol espanhol, o Rayo Majadahonda aparece em sexta posição na classificação geral com 27 pontos, isto é, marcou oito vitórias, três empates e cinco derrotas na temporada até o momento. Para o confronto de hoje, então, vai fazer de tudo para garantir a classificação.

Enquanto isso, o Atlético de Madrid continua a sua disputa para alcançar a parte de cima da tabela enquanto aparece em quarta posição com 32 pontos, isto é, catorze pontos a menos do que o líder Real Madrid. Dessa maneira, coleciona nove vitórias, cinco empates e também cinco derrotas.

Escalações de Rayo Majadahonda e Atletico de Madrid:

O confronto desta quinta-feira tem como grande favorito o Atlético, comandado por Diego Simeone. No entanto, por se tratar de partida única e em uma competição restrita, tudo pode acontecer.

Rayo Majadahonda: Calvo; López Martinez, Bernal, Casado, Osei; Tassembedo, García Parada; Gómez López, Susaeta, Albiach; Sánchez

Atlético de Madrid: Oblak (Lecomte); Vrsaljko, Montero, Hermoso, Renan Lodi; Kongdobia, Lemar, Serrano, Herrera; Matheus Cunha, Correa

