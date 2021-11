Rayo Vallecano x Mallorca: horário, canal e escalações hoje – 22/11

Encerrando a décima quarta rodada do Campeonato Espanhol, as equipes de Rayo Vallecano x Mallorca se enfrentam nesta segunda-feira, 22/11, às 17h (horário de Brasília) no Campo de Vallecas. Confira as informações que você precisa saber para assistir ao jogo.

Onde assistir Rayo Vallecano x Mallorca: O jogo do Rayo Vallecano e Mallorca terá transmissão ao vivo do canal Fox Sports na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 22 de novembro de 2021

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Campo de Vallecas, cidade de Vallecas, na Espanha

TV: Fox Sports

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Mesmo depois de perder e empatara nas últimas duas rodadas, o Rayo Vallecano contabiliza 20 pontos na sétima posição do Campeonato Espanhol, ou seja, pode terminar a semana entre as primeiras posições se vencer o jogo de hoje. Na temporada, coleciona seis vitórias, dois empates e cinco derrotas, precisando de mais pontos para ter uma vaga em torneios internacionais.

Enquanto isso, o Mallorca, recém-promovido da segunda divisão, está em décimo terceiro com 15 pontos contabilizando três vitórias apenas com seis empates e quatro jogos perdidos. Dessa maneira, entra em campo nesta segunda buscando de qualquer maneira os três pontos para levar para casa.

Escalações de Rayo Vallecano x Mallorca:

Os anfitriões não poderão contar com Merquelanz, Pathé Ciss e Falcão, lesionados. Já os visitantes não terão Dominik Greif, Kubo, Raílo e Hoppe.

RAYO VALLECANO: Dimitrievski; Balliu, Salvejich, Catena Marugán, García; Martín Luengo, Comesaña; García, Trejo, Palazón; Nteka

MALLORCA: Manolo Reina; Pablo Maffeo, Valjent, Russo, Jaume Costa; I.B, Salva Sevilla; Dani Rodríguez, Lee, Sánchez; Ángel

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?