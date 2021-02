RB Bragantino x Corinthians: onde assistir e escalações do Paulistão

Logo depois de encerrar suas participações no Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Corinthians se enfrentam na estreia do Campeonato Paulista. As equipes jogam no Estádio Nabi Abi Chedid, às 18h, em busca então de começarem o estadual, com o pé direito.

No Grupo A, o Timão tem em sua chave o Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André. Já o RB Bragantino está no Grupo C, ao lado do Palmeiras, Ituano e Novorizontino.

RB Bragantino x Corinthians: onde assistir?

Onde assistir RB Bragantino x Corinthians: a partida do Paulistão de hoje não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Premiere exibe o confronto ao vivo, a partir das 18h, no pay-per-view.

Prováveis escalações do jogo

Provável escalação do Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Fabricio Bruno, Léo Ortiz, Edimar; Ricardo Ryller, Raul, Claudinho; Artur, Vitinho e Ytalo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Roni), Ramiro (Cantillo) e Cazares; Otero (Mateus Vital), Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito) e Léo Natel (Jô).

Quais os grupos do Campeonato Paulista 2021?

A: Corinthians, Botafogo-SP, Inter de Limeira e Santo André

B: São Paulo, Ferroviária, Ponte Preta e São Bento

C: Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ituano e Novorizontino

D: Santos, Guarani, Mirassol e São Caetano

Como Corinthians e RB Bragantino chegam para o jogo?

O Timão chega para a partida após terminar em baixa o Campeonato Brasileiro. O clube tinha chances de garantir classificação na Libertadores, mas os resultados ruins na reta final da competição deixaram o clube apenas com a Copa Sul-americana.

Já o Massa Bruta chega para o jogo em boa fase. Embora também tenha garantido vaga na Sul-americana, a competição está dentro das perspectivas do clube, que conseguiu permanecer na primeira divisão.

Quais os jogos da 1ª rodada do Paulistão e onde assistir?

28 de fevereiro – domingo

Red Bul Bragantino x Corinthians (PPV) – 18h

Santo André x Santos (PPV) – 19h

São Paulo x Botafogo (PPV) – 19h

Ferroviária x Inter de Limeira (Sportv/PPV) – 19h