RB Bragantino x Inter de Limeira: saiba onde assistir ao vivo hoje – 09/02

Buscando a vitória de qualquer modo, as equipes RB Bragantino x Inter de Limeira entram em campo nesta quarta-feira, 09/02, pela quinta rodada do Paulistão a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, com transmissão ao vivo. Saiba onde assistir ao jogo do Paulista hoje.

Onde assistir RB Bragantino x Inter de Limeira

O confronto entre RB Bragantino e Inter de Limeira será transmitido pelo Premiere (Pay-per-view) e Paulistão Play (Serviço de Streaming) a partir das oito e meia da noite nesta quarta-feira para todo o Brasil.

Cada uma das plataformas só está disponível por assinatura, sendo o Premiere (www.premiere.globo.com) por R$49,90 até R$89,90 e o streaming tem o valor de R$34,99 por mês no site (www.paulistaoplay.com.br).

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Local: Estádio Nabi Abi Chedid

TV: Premiere

Online: Premiere e TV Paulistão Play

RB Bragantino no Paulista

RB Bragantino – Cleiton; José Hurtado, Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Luan Candido; Jadsom Silva, Praxedes, Miguel; Artur, Alerrandro, Sorriso

O Bragantino acabou tropeçando na última rodada diante da Ferrovária, mas fez uma belíssima partida que encantou os torcedores. Agora, tem a oportunidade de retomar as vitórias enquanto aparece em primeiro lugar no grupo D com 7 pontos.

Inter de Limeira – Lucas Frigeri; Léo Duarte, Rodolfo, Xandão, Rafael Carioca; Matheus Mancini, Matheus Galdezani, Felipe; Ronaldo Silva, Diego Tavares, Osman

A equipe da Inter conquistou a sua primeira vitória na competição. No fim de semana, superou o Botafogo em casa para guardar os três pontos na conta. Agora, em segundo lugar no grupo A tendo 5 pontos, promete dar trabalho a fim de garantir a classificação.

