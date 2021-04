RB Leipzig x Bayern de Munique: onde assistir e escalações – 03/04

RB Leipzig e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (03), a partir das 13h30 (horário de Brasília), no Red Bull Arena Leipzig, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Em confronto direto, as equipes brigam pela liderança da competição. Então, saiba a seguir onde assistir.

RB Leipzig x Bayern de Munique: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

Canal Band, na tv aberta. SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 19, OI:960/607

No aplicativo Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O RB Leipzig entra em campo neste sábado com o propósito de diminuir a diferença com o Bayern. Se vencer, a diferença cai para um ponto apenas, podendo chegar ao topo nas próximas rodadas. Então, em seu plantel, o Leipzig não conta com Angelino, Halstenberg, Kampl e Szoboszlai.

Em primeiro lugar do Campeonato Alemão com sessenta e um, o Bayern vem em busca da vitória para aumentar a vantagem com o rival direto. Entretanto, Flick possui uma perda importante em seu plantel. O atacante Lewandowski se machucou durante a Data FIFA com a Seleção da Polônia, além de Davies, Boateng, Douglas Costa e Hoffmann também estarem fora do elenco.

Possíveis escalações de RB Leipzig x Bayern de Munique

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Orban, Klostermann, Upamecano; Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara; Nkunku, Olmo; Sørloth.

Possível Bayern de Munique: Neuer; Alaba, Hernandez, Pavard, Sule; Kimmich, Goretzka; Müller, Sané, Coman; Gnabry.

Últimos jogos de RB Leipzig e Bayern de Munique

O Leipzig entrou em campo na sexta-feira, 19 de março, contra o Arminia pela 26ª rodada do Campeonato Alemão, vencendo por 1 a 0.

Enquanto isso, o Bayern goleou em 4 a 0 a equipe do Stuttgart

