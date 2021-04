Champions League 2020/21: o que esperar dos confrontos das quartas

Os caminhos para a grande final da Champions League 2020/21 estão se desenhando cada vez mais. Os confrontos para as quartas de final estão perto de acontecer, deixando torcedores e apaixonados por futebol ansiosos na esperança de grandes partidas e resultados que prometem surpreender. Então, saiba o que esperar de cada um dos jogos das quartas da Champions League.

Dessa maneira, o jogo de ida nas quartas de final acontecem nos dias 6 e 7 de abril de 2021. Assim, a volta será em 13 e 14 do mesmo mês, sendo realizado o sorteio no dia 16 de abril.

Real Madrid e Liverpool reeditam a final de 2018

Mais uma vez, Real Madrid e Liverpool vão se enfrentar na UEFA Champions League. Desta vez, diferente de 2018, vão jogar pelas quartas de final, sendo esta a sétima e oitava partida na história entre os dois.

Na final de 2018, o Real Madrid venceu por 3 a 1, com dois gols de Gareth Bale e Karim Benzema. Agora, as equipes entram em campo com atualidades bem diferentes.

Zidane enfrenta muita baixas em seu plantel, como Sergio Ramos, Hazard,Mariano, Carvajal e Odriozola. Porém, Benzeman está de volta ao plantel e deve entrar com força total. Do outro lado, Klopp continua sem o seu zagueiro principal, De Vrij, enquanto Jordan Henderson, Joe Gomez e Joel Matip também estão fora.

Bayern de Munique e PSG se encontram novamente na Champions League

Bayern de Munique e PSG se encontram novamente depois de protagonizarem a final da Champions League na temporada 2019/20, onde o time alemão consagrou-se campeão. Entretanto, tudo promete ser diferente desta vez.

Para começar, o Bayern não deve contar com Robert Lewandowski, principal jogador do ataque, fora por quatro semanas já que machucou o joelho direito em jogo pela Seleção da Polônia na Data FIFA. Agora, o técnico Flick terá que improvisar para manter o alto nível da equipe.

Do outro lado, o PSG tem de volta em seu plantel Neymar, depois de ficar um mês fora por lesão. Porém, o brasileiro não é a única cartada de Pochettino, contando também com Icardi e Mbappé, responsável pelos três gols no jogo de ida nas oitavas contra o Barcelona.

Para relembrar, confira como foi a última vez em que as equipes se encontraram.

Manchester City e Borussia Dortmund nas quartas da Champions

Pela terceira vez, Manchester City e Borussia Dortmund jogam entre si na Champions League. O clube alemão possui vantagem, tendo uma vitória e um empate. Agora, em um cenário completamente diferente, os times disputam a vaga nas semis.

O Dortmund traz em seu elenco titular Haaland, o goleador do momento na competição. Porém, no Campeonato Alemão, tem dificuldades para se firmar entre os primeiros da classificação.

Enquanto isso, o Manchester City lidera o Campeonato Inglês com a vantagem de catorze pontos, encaminhando-se para a conquista da taça. Com a despedida de Sergio Aguero do City, o técnico Pep Guardiola terá que investir em novas opções para o ataque, tendo Gabriel Jesus, Mahrez e Foden, além de Kevin De Bruyne no meio de campo.

Porto e Chelsea jogam nas quartas de final da Champions League 2020/21

Em campo pela nona vez na história do futebol, Porto e Chelsea disputam em duas mãos a vaga para as semifinais da temporada da Champions 2020/21. Ao todo, são cinco vitórias para os ingleses, duas para os portugueses e um empate.

Depois de eliminar a poderosa Juventus de Cristiano Ronaldo, o Porto chega com tudo nas quartas de final, prometendo uma boa partida contra o clube inglês. Enquanto isso, o Chelsea surge logo após despachar o Atlético de Madrid.

No Campeonato Português, o Porto desempenha uma ótima campanha, brigando pelo título na parte de cima da tabela. Além disso, com jogadores exemplares, o técnico Rubens Fonseca promete colocar força máxima no duelo.

Do outro lado, Tuchel também vem preparado para o confronto. Por fim, relembre a última vez que as equipes se enfrentaram pela competição internacional.

