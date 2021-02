RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach: onde assistir ao vivo (27/02)

RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach se enfrentam neste sábado (27), a partir das 14h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. O time anfitrião precisa vencer para alcançar o Bayern de Munique na liderança. Então, saiba a seguir onde assistir.

RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach: onde assistir?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O time do RB Leipzig está em segundo lugar com quarenta e sete pontos, ou seja, dois pontos a menos que o Bayern de Munique. Se vencer o jogo de hoje e o rival perder, assume a liderança provisoriamente. Por isso, o time deve entrar em campo com força máxima. Então, os principais desfalques são Laimer, Szoboszlai,Forsberg e Kampl.

Por outro lado, o Borussia também precisa se recuperar na temporada. Depois de brigar pela liderança, a equipe agora está em 8º com trinta e três. Dessa maneira, possui oito vitórias, nove empates e cinco derrotas. Assim, no jogo deste sábado, Marco Rose não pode contar com Lainer.

Possíveis escalações

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Adams, Sabitzer, Angelino; Olmo, Nkunku, Poulsen.

Possível Mönchengladbach: Sommer; Lazaro, Ginter, Elvedi, Wendt; Zakaria, Neuhaus; Wolf, Stindl, Thuram; Plea

Últimos jogos de RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach

Ademais, pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, o Leipzig venceu o Hertha Berlin por 3 a 0 no domingo (21) jogando fora de casa.

Por fim, na última quarta-feira (24), o Borussia enfrentou o Manchester City no jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League mas acabou sendo derrotado por 2 a 0.

