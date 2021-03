RB Leipzig x Eintracht Frankfurt: onde assistir o jogo de graça – 14/03/2021

RB Leipzig e Eintracht Frankfurt se enfrentam neste domingo (14), a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Se vencer, equipe anfitriã mantém a diferença com o líder em dois pontos. Então, saiba a seguir onde assistir.

RB Leipzig x Eintracht Frankfurt: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

Em segundo lugar com cinquenta e três pontos está o Leipzig. Dessa maneira, brigando pela liderança com o Bayern de Munique, o time anfitrião precisa vencer hoje para manter a diferença com o líder em dois pontos, já que os bávaros ganharam na rodada. Para o jogo de hoje, Angelino, Laimer e Szoboszlai estão fora.

Por outro lado, o Frankfurt também aparece na parte de cima da tabela em 4º, com quarenta e três, ou seja, dez a menos que o rival deste domingo. Mesmo se vencer, não pula de posição, mas permanece garantindo vaga para a próxima temporada em competições. Então, na partida de hoje, Toure é o único desfalque.

Possíveis escalações de RB Leipzig x Eintracht Frankfurt

Possível RB Leipzig: Gulácsi; Orban, Upamecano, Mukiele; Sabitzer, Adams, Kampl, Haidara; Olmo; Sørloth, Nkunku.

Possível Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, N’Dicka; Durm, Sow, Hasebe, Kostic; Kamada, Younes, Silva

Últimos jogos

Ademais, o Frankfurt entrou em campo pela última vez no sábado (06) pela 24ª rodada do Campeonato Alemão diante do Stuttgart. Então, por 1 a 1, garantiu apenas um ponto.

Enquanto isso, o Leipzig perdeu mais uma vez para o Liverpool nas oitavas da Champions. Na quarta (10), o time inglês fez 2 a 0 e garantiu a classificação.

