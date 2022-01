RB Leipzig x Hansa Rostock: onde assistir, horário e escalações – 19/01

Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final da competição alemã

Mais um jogo vai rolar hoje! RB Leipzig x Hansa Rostock entram em campo nesta quarta-feira, 19/01, a partir das 14h30 (horário de Brasília), em partida válida pelas oitavas de final da Copa da Alemanha na Red Bull Arena Leipzig. Com transmissão ao vivo do jogo, saiba onde assistir na TV e online.

Quando é RB Leipzig x Hansa Rostock?

Pelas oitavas de final da Copa da Alemanha, a partida começa às 14h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, na Red Bull Arena Leipzig, na cidade de Leipzig, na Alemanha.

Onde assistir o jogo do RB Leipzig hoje ao vivo?

A ESPN 4 (antigo Fox Sports) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Para alcançar as oitavas de final, o Leipzig passou por Sandhausen e o SV Babelsberg na segunda rodada. Agora, novamente em partida única pela Copa da Alemanha, tem a chance da classificação para ficar cada vez mais próximo da grande decisão na temporada. Por fim, no Campeonato Alemão, está em 7º com 28 pontos.

Enquanto isso, o Hansa Rostock disputa a segunda divisão do futebol alemão, ocupando a 15ª posição com 20 pontos somente, ameaçado de rebaixamento para a terceira divisão. Por isso, sem o favoritismo ao seu lado, o elenco promete dar tudo de si em campo para conquistar a vaga na fase adiante.

Escalação de RB Leipzig e Hansa Rostock:

Konrad Laimer está de volta ao plantel, enquanto Dominik Szoboszlai, Marcel Halstenberg e Forsberg1 continuam fora.

Do outro lado, o Hansa não tem baixas.

Provável escalação de RB Leipzig: Gulacsi; Gvardiol, Orban, Simakan; Klostermann, Adams, Kampl, Angeliño; Poulsen, Nkunku, André Silva

Provável escalação de Hansa Rostock: Kolke; Neidhart, Meibner, Robbach, Rizzuto; Frode, Breier, Bahn, Rhein, Duljevic; Verhoek

