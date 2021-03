RB Leipzig x Wolfsburg: onde assistir e possíveis escalações (03/03)

RB Leipzig e Wolfsburg se enfrentam nesta quarta-feira (03), a partir das 16h45 (horário de Brasília), na Red Bull Arena Leipzig, em jogo das quartas de final da Copa da Alemanha. Em jogo único, quem vencer garante a classificação. Então, saiba a seguir onde assistir.

RB Leipzig x Wolfsburg: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 197

CLARO/NET : 71

VIVO: 461

OI TV: 111

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do RB Leipzig aparece em segundo lugar com cinquenta pontos, ou seja, dois atrás do líder Bayern de Munique. Com bom desempenho na temporada, a equipe corre contra o tempo para superar o rival e, assim, tornar-se o novo líder do torneio. Então, para o confronto de hoje, Angelino e Halstenberg não devem aparecer na escalação oficial, enquanto Upamecano e Sabitzer são dúvidas.

Enquanto isso, o Wolfsburg vem logo atrás em terceiro lugar com quarenta e cinco. Ao todo, foram doze vitórias, nove empates e duas derrotas na temporada, tendo como principal objetivo garantir vaga em competições internacionais. Os visitantes não tem Jerome Roussillon disponível, enquanto Brekalo e Siersleben estão aptos para jogar.

Possíveis escalações

Possível RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Orban; Adams, Forsberg; Kluivert, Olmo, Nkunku, Poulsen.

Possível Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Pongracic, Otavio; Schlager, Arnold, Baku, Gerhardt, Steffen; Weghorst.

Últimos jogos de RB Leipzig e Wolfsburg

Ademais, tanto RB Leipzig quanto Wolfsburg entraram em campo no último sábado (27) pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. Assim, os Lobos garantiu a vitória por 2 a 0 contra o Hertha Berlin.

Por fim, o Leipzig também venceu no fim de semana. Com o placar de 3 a 2, teve os três pontos computados diante o Borussia Mönchengladbach.

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão