Real Madrid hoje: onde assistir Real Madrid e Villarreal quarta, 17

O jogo do Real Madrid hoje, 17 de dezembro, vai ser contra o Villarreal no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 17h (de Brasília) e o embate tem transmissão ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid ao vivo

A partida entre Real Madrid e Villarreal começa às 17h, horário de Brasília, e a única forma de acompanhar é na ESPN, na TV paga, e no Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o confronto neste domingo.

Não dá para assistir de graça. Quem tem o canal ESPN na programação da operadora de TV por assinatura acompanha todos os lances, enquanto o streaming Star+ disponibiliza a retransmissão do canal em tempo real.

O Real Madrid, classificado para as oitavas da Champions e vice-líder do Espanhol, enfrenta o Villarreal neste domingo, 13º colocado com seis pontos a mais do que o primeiro na zona do rebaixamento.

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu

Onde assistir: ESPN e Star Plus

Leia: Qual o salário do Vini Júnior no Real Madrid em 2023

Escalação do Real Madrid x Villarreal

O Villarreal, treinado por Marcelino García, não terá a sua disposição Mandi, Denis Suárez, Pino e Comesaña. No meio da semana, o elenco enfrentou o Rennes pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa, classificado para a segunda fase da competição.

Depois de utilizar reservas no jogo contra o Union Berlin na Champions, o técnico do Real Madrid, Ancelotti, deve optar por mandar os titulares no compromisso de hoje. Os merengues tem uma extensa lista de desfalques, desde o goleiro Courtois, com problemas no joelho, até Militão, Tchouameni, Arda Güler, Camavinga, Carvajal e Vinícius Júnior.

Acompanhe as possíveis escalações de Real Madrid e Villarreal.

Provável escalação do jogo do Villarreal: Jorgensen; Foyth, Albiol, Jorge Cuenca, Pedraza; Dani Parejo, Altimira, Capoue, Baena; Gerard Moreno e José Luis Morales.

Provável escalação do jogo do Real Madrid: Lunin; Mendy, Alaba, Rudiger, Lucas Vázquez; Valverde, Kroos, Modrić; Bellingham; Rodrygo e Brahim Díaz.

Como está o Campeonato Espanhol?

O Girona é a grande surpresa da temporada no Campeonato Espanhol. O elenco ocupa a liderança com 41 pontos, dois a mais do que o Real Madrid, segundo colocado. Em 16 rodadas, o Girona venceu 13 partidas, empatou duas e perdeu uma, dono da melhor campanha e do melhor ataque.

O Real, vice-líder, tem 39 pontos com 12 vitórias, três empates e uma derrota, enquanto o Atlético de Madrid, com 34, e o Barcelona, também com 34, ocupam a terceira e quarta posição respectivamente na tabela de classificação. Mesmo com Lewandowski, o Barcelona tem dificuldades em conseguir bons resultados.

O Athletic Bilbao, quinto lugar, soma 29 pontos, o Real Sociedad, sexto, tem 29, e o Betis soma 26, sétimo colocado na tabela. O Las Palmas, recém-promovido, é o oitavo colocado com 24 pontos seguido do Getafe, com 22, em nono e o Rayo Vallecano em décimo com 20.

Daí, no meio da tabela, o Valencia ocupa a 11ª posição com 19 pontos, o Alavés em 12º com 16, e o Villarreal, adversário do Real Madrid, em 13º com a pontuação em 16, empatado também com o Osasuna, 14º lugar, em 16.

Em 15º está o Mallorca com 14 pontos, o 16º é o Sevilla, com 13 e o Cádiz seguido em 17º com 13. Na zona de rebaixamento estão Celta de Vigo, o 18º com 10 pontos, o Granada na penúltima colocação com oito pontos e o Almería o lanterna com apenas quatro pontos.

Quem o Real Madrid vai enfrentar nas oitavas da Champions?

O Real Madrid pode enfrentar o PSV, Real Sociedad, Inter de Milão, Lazio, Borussia Dortmund, PSG, RB Leipzig, Porto ou Shakhtar Donetsk nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O sorteio que define os embates está marcado para segunda-feira, 18 de dezembro, às 8h (de Brasília), em Nyon, na Suíça.

Como é o líder do grupo C, o Real Madrid só poderá enfrentar os integrantes do pote 2 no sorteio, ou seja, os times que terminaram em segundo lugar em seus respectivos grupos. Times do mesmo país ou que estavam na mesma chave não podem se enfrentar.

Na temporada passada, o Real Madrid venceu o Liverpool nas oitavas (6x2 no agregado) e o Chelsea nas quartas de final (0x4 no agregado), mas perdeu para o Manchester City na semifinal (5x1 para os ingleses no total).

Leia também: Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?