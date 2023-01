Real Madrid x Barcelona: onde assistir a final da Supercopa da Espanha - 15/01/2023

Tem El Clásico valendo título hoje! Diretamente da Arábia Saudita, no King Fahd Stadium, as equipes de Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), pela final da Supercopa da Espanha na temporada 2023. Em partida única, quem vencer garante o troféu. Saiba onde assistir e todos os detalhes da decisão hoje.

Qual canal vai passar a final da Supercopa da Espanha hoje?

O jogo do Real Madrid e Barcelona hoje na Supercopa da Espanha vai passar na ESPN às 16h.

Com exclusividade, o canal da ESPN transmite a final espanhola neste domingo em todo o território nacional ao vivo, somente para quem é assinante da TV paga.

É necessário obter a emissora na programação da sua operadora. Caso não tenha, o torcedor deve entrar em contato com a empresa.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul assistem à transmissão a partir das 15h, em seu horário local.

Como assistir jogo do Real Madrid x Barcelona hoje online?

Também dá para assistir ao jogo do Real Madrid e Barcelona hoje na Supercopa da Espanha no STAR+, plataforma de streaming.

Disponível somente para assinantes, o serviço está disponível por diferentes valores no site como no aplicativo, tanto pelo celular como no tablet, computador e smartv.

O torcedor que já é membro só precisa acessar com a conta de email e a senha.

Data: Domingo, 15 de janeiro de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde assistir: ESPN e Star +

Real Madrid x Barcelona

Na semifinal da Supercopa da Espanha, o Real Madrid venceu o Valencia nos pênaltis após o empate no tempo regulamentar em 1 a 1. Com a conquista, vai buscar o seu troféu de número 13 na história da competição para se igualar ao rival Barcelona no número de troféus.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Rudiger, Mendy, Nacho, Carvajal; Valverde, Modric, Kroos; Vini Júnior, Rodrygo e Benzema.

O Barcelona, por outro lado, também deve utilizar os seus principais jogadores neste domingo para tentar conquistar o troféu de campeão da Supercopa. O time vai buscar a taça de número 14 na história, aumentando assim a sua vantagem de ser o maior campeão do torneio.

Na semifinal, venceu o Betis nos pênaltis após o empate em 2 a 2.

Provável escalação do Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen, Alba; Gavi, Pedri, Busquets; Raphinha, Dambele e Lewandowski.

Campeões da Supercopa

O Barcelona é o maior campeão da Supercopa da Espanha com 13 títulos. O Real Madrid vem na segunda posição com 12 troféus, ou seja, pose igualar-se ao rival se vencer o jogo deste domingo, na Arábia Saudita.

O elenco culé conquistou o torneio nos anos de 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, e 2018.

Do outro lado, os merengues levantaram o caneco em 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022 pela última vez, ou seja, é o atual campeão do torneio.

Também venceram a competição os times de Deportivo La Coruña, Bilbao e Atlético de Madrid. Confira os números de cada um.

Barcelona - 13 títulos

Real Madrid - 12 títulos

Deportivo La Coruña - 3 títulos

Athletic Bilbao - 3 títulos

Atlético de Madrid - 2 títulos

Valencia - 1 título

Zaragoza - 1 título

Sevilla - 1 título

Mallorca - 1 título

Real Sociedad - 1 título

