Real Madrid x Elche: onde assistir e possíveis escalações – 13/03/2021

Real Madrid e Elche se enfrentam neste sábado (13) a partir das 12h15 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Zidane pode assumir a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Elche: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

Em terceiro lugar do Campeonato Espanhol está o Real Madrid, contabilizando cinquenta e quatro pontos. Dessa maneira, se vencer o confronto de hoje, desbanca o Barcelona e dorme na vice-liderança com cinquenta e sete, ficando cinco pontos atrás do líder se ele tropeçar. Então, Zidane não pode contar com Mariano, Carvajal e Marcelo.

Enquanto isso, o Elche aparece em 17ª posição com vinte e quatro. Beirando o rebaixamento, precisa somar pontos para escapar da degola de qualquer maneira. Ao todo, venceu cinco jogos, empatou nove e perdeu onze. Para o jogo de hoje, Rigoni não pode jogar.

Possíveis escalações de Real Madrid x Elche

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Vazquez, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Rodrygo, Benzema.

Possível Elche: Badía; Barragan, González, Calvo, Josema; Morente, Fidel, Marcone, Guti; Boyé, Carrillo.

Últimos jogos

Ademais, ambas as equipes entraram em campo no último fim de semana pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. No sábado (06), o Elche venceu o Sevilla por 2 a 1, enquanto o Real Madrid ficou no empate em 1 a 1 no domingo (07) com o Atlético de Madrid.

