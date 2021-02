Real Madrid x Getafe: onde assistir e escalações do jogo (09/02)

Em partida atrasada pela primeira rodada do Campeonato Espanhol, as equipes do Real Madrid e Getafe se enfrentam nesta terça-feira (09), às 17h, no Estádio Alfredo Di Stéfano. Empatado em pontos com o Barcelona, a equipe do Real assume a vice-liderança se garantir a vitória hoje. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Real Madrid x Getafe: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Real Madrid x Getafe

Ao time do Real, uma vasta lista de desfalques. Hazard, Sergio Ramos, Militão, Rodrygo, Valverde, Odriozola, Lucas Vázquez e Carvajal. Kross também está fora por suspensão.

Possível Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Marcelo, Mendy; Casemiro, Modric, Blanco; Benzema, Vinicius Jr, Asensio.

O Getafe pode contar novamente com Arambarri, já que está recuperado de lesão. Já Dakonam cumpre suspensão.

Possível Getafe: Yanez; Nyom, Mathías Olivera, Chakla, Suárez; Timor, Cucurella, Maksimovic, Kubo, Aleñà; Jaime Mata.

Confira os jogos do Campeonato Espanhol

A próxima rodada do Campeonato Espanhol acontece apenas no fim de semana. Então, confira todos os jogos e horários da vigésima terceira rodada.

Celta de Vigo x Elche – Sexta-feira- 17h

Granada x Atlético de Madrid – Sábado – 10h

Sevilla x Huesca – Sábado – 12h15

Eibar x Real Valladolid – Sábado – 14h30

Barcelona x Alavés – Sábado – 17h

Getafe x Real Sociedad – Domingo – 10h

Real Madrid x Valencia – Domingo – 12h15

Levante x Osasuna – Domingo – 14h30

Villarreal x Betis – Domingo – 17h

Cádiz x Ath. Bilbao – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Em terceiro lugar com quarenta e três pontos, o Real pula para a vice-liderança do Campeonato Espanhol se garantir os três pontos neste confronto. Assim, brigando pela liderança, o time comandado por Zidane possui quatro pontos a menos que o Atlético de Madrid. Por fim, nas oitavas da Champions, enfrenta a Atalanta.

Enquanto isso, o Getafe aparece na 13ª posição com vinte e quatro pontos. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou seis e perdeu nove. Então, se quiser garantir vaga para a próxima temporada em competições internacionais, precisa continuar vencendo nas próximas rodadas.