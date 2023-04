Real Madrid x Osasuna: quando é a final da Copa do Rei 2023

Saiba todos os detalhes da final da Copa do Rei 2023. Foto: Reprodução Adrianna Calvo by Pexels

Com o fim dos jogos da semifinal, a decisão pelo título da Copa do Rei em 2023 já está definida. O Real Madrid tentará conquistar o vigésimo título enquanto o Osasuna vai buscar o primeiro troféu em toda a história. A data da final, horário, histórico do duelo e onde assistir estão disponíveis no texto.

Na temporada passada, o Betis venceu o Valencia nos pênaltis. Este ano, o Real Madrid ganhou do Barcelona na semifinal enquanto o Osasuna superou o Athletic Bilbao.

A final da Copa do Rei está marcada para 06 de maio de 2023, sábado, às 17h (horário de Brasília). As informações foram confirmadas pela Real Federação Espanhola de Futebol.

O Estádio de La Cartuja, localizado em Sevilla, na Espanha, vai receber a final da temporada. A decisão do torneio acontece sempre em estádio neutro e a decisão é sempre tomada pela organização.

Quem está na final da Copa do Rei 2023?

Real Madrid e Osasuna disputam a final da Copa do Rei na temporada. Esta é a primeira vez que os dois times se enfrentarão na final da competição.

O time de Carlo Ancelotti joga a decisão da Copa pela 40ª vez em toda a história, enquanto o Osasuna contabiliza a sua segunda final. A última vez que o Real Madrid brigou pelo troféu foi em 2013/14, quando derrotou o Barcelona na decisão.

Os merengues venceram o Cacereño na segunda fase, o Villarreal nas oitavas de final, o Atlético de Madrid nas quartas e o Barcelona na semifinal. A trajetória do Osasuna teve a vitória em cima do Fuentes na primeira rodada, o Arnedo na segunda, o Gimnastic na terceira, Betis nas oitavas de final, Sevilla nas quartas e o Bilbao na semifinal.

Quantas vezes as equipes chegaram na final?

O Real Madrid disputa a final da Copa do Rei pela 40ª vez na história da competição, enquanto o Osasuna vai fazer a segunda final na sua trajetória. Esta, no entanto, vai ser a primeira vez que Real Madrid e Osasuna disputam a final da Copa do Rei.

Em 2005, o Osasuna alcançou a final do torneio pela primeira vez, mas perdeu para o Betis. Já o Real Madrid levantou a taça pela última vez em 2014.

REAL MADRID:

19 títulos nos anos de 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011 e 2014.

OSASUNA:

Nunca foi campeão, mas jogou a final em 2005.

Campeões da Copa do Rei

Com oito títulos de vantagem, o Barcelona é maior campeão da Copa do Rei. O elenco da Catalunha contabiliza 31 troféus conquistados, enquanto o Athletic Bilbao ocupa a segunda posição com 23.

O Real Madrid se mantém na terceira posição com 19 troféus. O Atlético de Madrid, por exemplo, só tem dez taças conquistadas.

Confira a lista completa dos vencedores da Copa do Rei ao longo da história.

1902 - Vizcaya de Bilbao

1903 - Athletic Bilbao

1904 - Athletic Bilbao

1905 - Real Madrid

1906 - Real Madrid

1907 - Real Madrid

1908 - Real Madrid

1909 - San Sebastián

1910 - Athletic Bilbao / Barcelona

1911 - Athletic Bilbao

1912 - Barcelona

1913 - Barcelona / Rácing de Irún

1914 - Athletic Bilbao

1915 - Athletic Bilbao

1916 - Athletic Bilbao

1917 - Real Madrid

1918 - Real Union

1919 - Arenas de Getxo

1920 - Barcelona

1921 - Athletic Bilbao

1922 - Barcelona

1923 - Athletic Bilbao

1924 - Real Unión

1925 - Barcelona

1926 - Barcelona

1927 - Real Unión

1928 - Barcelona

1929 - Espanyol

1930 - Athletic Bilbao

1931 - Athletic Bilbao

1932 - Athletic Bilbao

1933 - Athletic Bilbao

1934 - Real Madrid

1935 - Sevilla

1936 - Real Madrid

1939 - Sevilla

1940 - Espanyol

1941 - Valencia

1942 - Barcelona

1943 - Athletic Bilbao

1944 - Athletic Bilbao

1945 - Athletic Bilbao

1946 - Real Madrid

1947 - Real Madrid

1948 - Sevilla

1949 - Valencia

1950 - Athletic Bilbao

1951 - Barcelona

1952 - Barcelona

1953 - Barcelona

1954 - Valencia

1955 - Athletic Bilbao

1956 - Athletic Bilbao

1967 - Barcelona

1958 - Athletic Bilbao

1959 - Barcelona

1960 - Atlético de Madrid

1961 - Atlético de Madrid

1962 - Real Madrid

1963 - Barcelona

1964 - Zaragoza

1965 - Atlético de Madrid

1966 - Zaragoza

1967 - Valencia

1968 - Barcelona

1969 - Athletic Bilbao

1970 - Real Madrid

1971 - Barcelona

1972 - Atlético de Madrid

1973 - Athletic Bilbao

1974 - Real Madrid

1975 - Real Madrid

1976 - Atlético de Madrid

1977 - Betis

1978 - Barcelona

1979 - Valencia

1980 - Real Madrid

1981 - Barcelona

1982 - Real Madrid

1983 - Barcelona

1984 - Athletic Bilbao

1985 - Atlético de Madrid

1986 - Real Zaragoza

1987 - Real Sociedad

1988 - Barcelona

1989 - Real Madrid

1990 - Barcelona

1991 - Atlético de Madrid

1992 - Atlético de Madrid

1993 - Real Madrid

1994 - Real Zaragoza

1995 - Deportivo La Coruña

1996 - Atlético de Madrid

1997 - Barcelona

1998 - Barcelona

1999 - Valencia

2000 - Espanyol

2001 - Real Zaragoza

2002 - Deportivo La Coruña

2003 - Mallorca

2004 - Real Zaragoza

2005 - Betis

2006 - Espanyol

2007 - Sevilla

2008 - Valencia

2009 - Barcelona

2010 - Sevilla

2011 - Real Madrid

2012 - Barcelona

2013 - Atlético de Madrid

2014 - Real Madrid

2015 - Barcelona

2016 - Barcelona

2017 - Barcelona

2018 - Barcelona

2019 - Valencia

2020 - Real Sociedad

2021 - Barcelona

2022 - Betis

Histórico de Real Madrid x Osasuna

Esta não será a primeira vez que Osasuna e Real Madrid se enfrentam dentro das quatro linhas. Os dois são velhos conhecidos no futebol, em confrontos disputados pelo Campeonato Espanhol assim como na própria Copa do Rei.

Em toda a história, o duelo entre as equipes aconteceu em 86 oportunidades, com 54 vitórias para o time merengue, 19 empates e 13 triunfos para o Osasuna, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, o Real também garante a vantagem com 186 marcações contra 80 do Osasuna. O último encontro entre as equipes aconteceu em 18 de fevereiro de 2023, na temporada atual, com vitória do Real por 2 a 0, pela 22ª rodada da La Liga.

Onde assistir?

A final da Copa do Rei será transmitida no canal ESPN e no serviço de streaming Star Plus para todo o Brasil. A emissora detém os direitos de imagem da competição espanhola e por isso só ela pode exibir os jogos do torneio.

O canal ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve ter a emissora dentro da programação na televisão paga. Caso contrário, dá para assistir na plataforma Star Plus.

O Star Plus é o streaming da ESPN. Por R$ 32,90 por mês, o apaixonado por esportes tem acesso à filmes, séries e documentários, além de esportes ao vivo.

