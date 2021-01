Real Valladolid x Levante: onde assistir ao jogo da Copa do Rei (26/01)

Real Valladolid e Levante abrem a rodada de confrontos da Copa do Rei pelas oitavas de final nesta terça-feira (26), às 15h, no Estádio José Zorrilla. Em jogo único, quem vencer garante a classificação para a próxima fase da competição espanhola. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Real Valladolid x Levante: onde assistir?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Real Valladolid x Levante

Boas notícias aos torcedores do Real Valladolid. Vilarrasa, Oriol e Zalazar estão de volta ao plantel de convocados. Entretanto, Lucas Freitas, Waldo, Sergi Guardiola, Roque Mesa e Bruno seguem indisponíveis.

Possível Valladolid: Masip; Peréz, Fernandéz, Ruben Alcaraz, Nacho; Orellana, Míchel, Villa; Plano, Weissman, Orellana.

O goleiro Fernández e de Frutos, jogadores que estavam na equipe titular pelo último jogo do Campeonato Espanhol, não aparecem na lista de convocados. Então, é provável que o técnico Paco López queira poupar jogadores.

Possível Levante: Koke Vegas; Vezo, Duarte, Clerc, Jorge Miramón; Bardhi, Radoja, Malsa, Morales; Roger, Dani Gómez.

Confira os jogos das oitavas da Copa do Rei

Além disso, a semana também traz outros jogos pelas oitavas de final da Copa do Rei. Confira então os confrontos e os horários de cada um.

Girona x Villarreal – 17h

Betis x Real Sociedad – 17h

Sevilla x Valencia – Quarta-feira – 15h

Almeria x Osasuna – Quarta-feira – 17h

Rayo Vallecano x Barcelona – Quarta-feira – 17h

Navalcarnero x Granada – Quinta-feira – 15h

Alcoyano x Ath. Bilbao – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

Ambas as equipes disputam o Campeonato Espanhol. O Real Valladolid ocupa neste momento a 16ª posição com vinte pontos. Assim, ameaçado pela zona de rebaixamento, o time precisa melhorar o rendimento em campo e vencer nas próximas se quiser escapar da degola.

O Levante também precisa de resultados em seu favor seja como for se quiser continuar na elite do futebol espanhol. Assim, em 12º lugar com vinte e três na conta, tem a chance até mesmo de alcançar uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada.