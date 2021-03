Real Valladolid x Sevilla: onde assistir, horário e escalação (20/03)

Real Valladolid e Sevilla se enfrentam neste sábado (20) a partir das 17h (horário de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Valladolid x Sevilla: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal Star Hits 1, antigo Fox Premium. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 544 / 545

CLARO/NET : 681

VIVO: 857 / 133

OI TV: 79/80

Como estão as equipes na temporada?

Em 16º com vinte e seis pontos está o Real Valladolid. Assim, com vinte e seis pontos, o time anfitrião precisa da vitória hoje se quiser se afastar da zona de rebaixamento, pulando duas posições na tabela. Então, no jogo de hoje, Olivas, Raul Garcia, Hervias e Marcos de Sousa estão indisponíveis.

Enquanto isso, o Sevilla aparece em 4º com cinquenta e quatro. Portanto se ganhar na rodada, o time da Andaluzia se iguala ao Real Madrid com cinquenta e sete pontos, podendo tomar o lugar do grande de Madrid. Em seu plantel, Julen Lopetegui não possui novas baixas.

Possíveis escalações de Real Valladolid x Sevilla

Possível Real Valladolid: Roberto; Olaza, Yamiq, Janko, Fernández; Orellana, Alcaraz, Roque Mesa, Plano; Guardiola, Weissman

Possível Sevilla: Bono; Navas, Acuña, Carlos, Koundé; Rakitic, Torres, Gomes; Suso, Ocampos, En-Nesyri.

Últimos jogos

Ademais, o Real Valladolid entrou em campo no último sábado (13) em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol contra o Osasuna, ficando no empate sem gols.

Enquanto isso, o Sevilla jogou na quarta-feira (17) contra o Elche em jogo válido pela segunda rodada. Por 2 a 0, garantiu a vitória.

Quartas de final Champions League 2020/21: confira os confrontos